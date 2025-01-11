能接受另一半跟前任的孩子嗎？網民點出「關鍵」不然你永遠是外人

許多人在婚姻中不適合，會選擇分開重組家庭。



日前有位網友表示，他很好奇「如果你的另一半前妻、前夫已有小孩，你跟現任也生了自己的孩子，大家真的能把不是自己的小孩，當成自己的孩子看待嗎？」對此，多數人認為「結婚前要想清楚」。

這個問題確實值得深思：（按圖了解）



+ 6

一名網友在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他不是要針對離婚帶小孩的人，而是常常看到當了後母的人，通常都是被罵的一方，但沒有人想過對方的難處，因此他好奇「如果大家的另一半前妻、前夫原有小孩，跟現任也生了孩子，真的能把不是自己的小孩當自家孩子看嗎？」他感慨「很多當了後母的被指責，但沒親身經歷過的人，指責他人卻很容易」。

延伸閱讀：再婚｜沒血緣也可視如己出 繼母於婚禮上向9歲繼子許下暖心誓言

+ 2

對此，多數網友表示「要先想清楚自己能否接受」，認為：

・「要選擇二婚的人之前不是都已經知道他或她有沒有小孩，既然沒辦法愛屋及烏，那就不要當別人後媽或後爸，小孩不是突然冒出來的，不要當了以後才來抱怨一堆，除了被騙以外，那不是討論的範圍」

・「我無法，所以我不會找二婚有小孩的對象」

・「不要選二婚有孩子的就對了！」

・「我無法，所以我不會選擇這樣的對象，條件再好都一樣」



但也有網友認為可先培養感情，指出：

・「除非另一半的孩子還是寶寶時，就已經開始培養感情，不然在他世界你永遠都是外人。除了上面，還有種情況還可以，就是小孩已經成年，雖然你也是外人，但狀況會少很多。要扭轉與自己無血緣的關係很難，比如公婆姑媳，要做的事情太多，你會感到挫折、委屈。遇到能同理的，幸福。遇到不接受你的，正常。排外是人天性，你要融入就要犧牲，同時也要對方願意」



【延伸閱讀，更多教育子女故事】



人妻離婚不爭監護權！不捨與孩子分開 過來人稱「這狀況」該開心

+ 15

曾離婚便沒資格拍拖？單親媽媽不忿 網民勸做好一件事才有選擇權

+ 6

同為媽媽為何人家較快樂？培甚9個心態 你也可成為一位幸福母親

+ 25

延伸閱讀：

為洗碗與妻爭吵多年 夫嘆「失去母愛」委屈落淚…醫示警逃避後果

家族旅遊成噩夢！6個月女嬰停車場遭撞死 無照男酒後毒駕釀禍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】