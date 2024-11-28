感冒｜別冤枉孩子！爸爸稱8個月大嬰子傳染一家3口　醫生稱不可能

有一家三口出現感冒症狀，爸媽在診間時直言是被8個月大嬰兒傳染，對此， 醫生直呼「寶寶不可能是傳染源」，他推測可能是三人出門同時被別人感染，或是爸媽先傳染給寶寶。



有一家三口出現感冒症狀，爸媽在診間時直言是被8個月大嬰兒傳染。（Canva）

台灣小兒科醫生巫漢盟在Facebook專頁中發文分享，一對爸媽帶着8個月大的寶寶來看診，表示寶寶咳嗽、鼻塞、流鼻水，食慾不好，檢查後，醫生和爸媽表示孩子感冒了，詢問家中近期是否有人生病，爸爸卻說「應該是他翻身不蓋被子着涼了啦！而且我們現在也有一樣的症狀，一定是他傳染給我們的啦！」

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巫漢盟納悶回覆，「老實說寶寶待在家裏要生病很困難，而且感冒不是因為着涼，而是病毒感染所致！」詢問寶寶有沒有去托嬰中心、保母家，或是否有出去外面被別人傳染的機會。媽媽則表示，平時是自己帶孩子，因為寶寶症狀較早出現，所以才說是他傳染給大人。

「這樣的說法對他不公平，寶寶其實也是被傳染的受害者」巫漢盟直言，寶寶真的不可能是傳染源，因為他無法自行偷跑出門，去外面被傳染。

巫漢盟認為有兩種可能，第一種是爸媽帶寶寶出門時，大家同時被別人傳染了，只因為寶寶抵抗力較弱，先出現症狀，而爸媽的症狀較晚出現而已；第二種可能是爸媽先把病菌傳染給寶寶，寶寶先出現症狀，而爸媽症狀較晚出現。

巫漢盟表示，寶寶因別人傳染而生病，已經夠可憐了，請不要再污衊他們是傳播病菌的兇手，另外，他也強調「感冒不是因為着涼，而是病毒感染所致。」

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