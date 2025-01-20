大掃除｜微波爐陳年黃垢擦不掉？不需用清潔劑　用「檸檬」就可以

波爐加熱食物十分方便，「叮」一下2、3分鐘就能熱好便當，還能用來解凍食材。不過，使用微波爐加熱，難免會噴濺到內壁，時間一久就不好處理。



對此，經常在Facebook上分享清潔烹飪與日常生活的KOL「無糖太太小舞」教學，只要善用檸檬就能有效去污。

即學怎用檸檬清潔微波爐：（按圖了解）



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微波爐陳年污垢免用清潔劑！內行人用檸檬蒸氣去油污

無糖太太小舞表示，自己平時使用完微波爐都會隨手擦，爐壁兩側和後側。不過，因為家中的微波爐放置位置較低，因此忽略了內壁的頂部，直到有網友希望她教學如何清潔微波爐，才提醒了她。

小舞表示，只要將檸檬切片，裝到可微波的碗中倒入約150～200CC的水，微波5分鐘左右（依照功率做調整，水滾後持續熱1～2分鐘就關閉），不開門，悶10分鐘，讓蒸氣軟化油污。最後，用廚房紙巾擦掉油污，就完成了。

相關圖輯：即睇不可放進微波爐的食物

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貼文一出後吸引眾多網友回應：

．「好厲害」

．「氣炸鍋應該也行，我一直煩惱上面的蚊香加熱部分好難處理，等等來用 謝啦」

．「哇，真剛好，我也正想清潔微波爐耶」

．「生活智慧王」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：微波爐陳年污垢免用清潔劑！內行人放入1物加熱，輕輕擦黃垢全清乾淨】