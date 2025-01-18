大掃除｜家居「9種物件」應丟掉！破損餐具破財、「它」影響家運
撰文：中天新聞網
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過年前進行大掃除，將舊年晦氣一掃而空，迎接新年好運，台灣民俗專家楊登嵙表示，若家中遺留9樣物品，可能會影響運勢或來年健康狀況，及早清理也能讓環境保持整潔。
進行家居斷捨離時，以下東西可放心棄掉：(按圖了解)
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1. 破損的杯碗瓢盆
若家中有破掉或缺角的餐具，建議馬上丟棄，除了使用時可能會割傷自己，也會導致破財和意外。
2. 枯死的植物
家中植物枯死就要連根拔除，不建議繼續保留當裝飾品，不僅會滋生黴菌和細菌，枯萎植物的死氣有衰敗之象，帶來病痛，還會讓家運及個人運勢下滑。
3. 過期或不吃的藥物
過期藥品可能已經變質，持續服用會傷害身體健康，要盡早丟棄。
4. 過期食物
過期變質的食物會滋生黴菌、細菌，吃下肚會影響身體健康，其帶有腐敗之氣會引起健康問題和運勢低落。
5. 損壞不修理的家電
若家電用品損壞就要趕緊修理，如果堆積不處理，形成衰敗、不穩定的磁場，對家運和個人運勢、財運都有負面影響。
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6. 老舊的娃娃或人偶
這些娃娃和人偶久放容易滋生黴菌或細菌，可能還會附著陰氣，導致家中人病痛藥物不斷、犯小人甚至是靈異現象。
7. 舊雜誌、型錄
沒有保存價值的老舊刊物放在潮濕環境容易發霉，同樣會影響健康、運勢下滑。
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8. 破損不穿的衣服
因破損老舊而閒置的衣物帶有破損、衰敗之氣，容易引發破財和運勢不佳。
9. 看了會心情不好的物品
看了心情不好、觸景傷情的物品形成負能量，造成物主心情鬱悶，也會使得健康狀況不佳、運勢變差。
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