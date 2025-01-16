大掃除｜清洗窗簾有4大秘訣！絲質不可水洗、日常清潔可靠吸塵機

蛇年春節大掃除別忽略厚重窗簾！清潔達人教你正確清潔方法，材質、晾曬技巧輕鬆掌握，連汰換舊窗簾的回收處理也一次搞定！



農曆春節就快到了，大家開始大掃除了嗎？每逢新年，許多人會趁機把家裏徹底清理一番。不過有些角落因為平時疏於清理，累積了一整年的灰塵與髒污，光是想到動手就讓人想放棄大掃除，直接開溜！

《網路溫度計 DailyView》曾調查過年大掃除中最讓人頭疼的10個「大魔王」，其中包括塞滿食物的雪櫃、油污黏人的抽油煙機、抬頭就覺得麻煩的天花板、笨重的梳化，以及厚重難洗的窗簾等，每個角落都有自己的清潔難題，光是想到就讓人猛搖頭！

清潔厚重窗簾有以下秘訣：（按圖了解）



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正確清潔窗簾有訣竅！材質、晾曬、回收方法大不同

台灣信義房屋旗下的信義居家指出，窗簾不僅是居家裝飾的重要元素，還肩負着阻擋灰塵的任務。然而，它卻是年度大掃除中最容易被忽略的清潔項目之一。許多人認為窗簾不會直接接觸人體，加上更換頻率低，通常只有在窗簾嚴重破損或因裝潢需求時，才會考慮更換。

事實上，窗簾不僅影響居家美觀，也是空氣中灰塵與污染物的主要聚集地。長期未清潔的窗簾，不僅可能影響環境衛生，更可能對健康帶來潛在威脅。因此，定期清潔窗簾，不但有助於保持空氣品質，也能讓居家環境更加舒適健康。

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為了讓大家輕鬆應對窗簾清潔，信義居家提供以下四個秘訣：

1. 了解材質差異

不同材質的窗簾需要採用不同的清潔方式，例如棉布或印花布材質的窗簾可以水洗，而絲質等易變形、縮水的窗簾則建議交由專業乾洗，以免損壞。

2. 定期清潔

除了每年至少進行一到兩次的深層清潔外，日常打掃時可以使用吸塵機輕輕除去窗簾表面的粉塵。對於布簾與紗簾組合的窗簾，定期清潔能保持美觀與衛生，並有效延長使用壽命。

3. 避免陽光曝曬與烘乾

清洗後的窗簾應放在通風處自然晾乾，避免長時間陽光直射以免加速褪色或使布料變脆。此外，使用乾衣機烘乾可能會導致布料變形，建議盡量避免。

4. 注意窗簾附件

在清潔窗簾時，別忘了檢查懸掛窗簾的勾針或掛勾是否有損壞，並在必要時進行更換，確保窗簾能牢固懸掛且不影響使用。

信義居家進一步建議，當窗簾出現明顯變形、褪色或頑固污漬時，該考慮換一套新窗簾了！尤其在重新裝潢時，換一套嶄新的窗簾，不僅能提升居家質感，還能讓整個家煥然一新哦！

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