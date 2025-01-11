大掃除｜洗紗窗不用拆下來、別用水沖？專家教你一招輕鬆清掉灰塵

春節將至，不少人會空出時間為家裏大掃除。對此，家事達人就提醒，清洗紗窗前務必先乾擦一遍，才不會越洗越髒，並透露使用3樣清潔法寶，就能快速擦去黏附在紗窗上的灰塵、污垢，而在窗戶玻璃上，則建議用白醋與水自製清潔劑，即可利用酸性分解面板上的髒污！



洗紗窗千萬別直接用水沖

台灣家事達人陳安祺在節目《聚焦2.0》表示，空氣會透過窗戶吹進室內，在碰到紗窗後，久了容易積累灰塵，一旦沒洗乾淨還會造成室內空氣品質變差。對於不少人常用水洗方式清潔紗窗，她也指出，建議先以乾的方式清潔一遍，因為紗窗會囤積不少灰塵，倘若沒擦掉先沾到水份，就會變成泥巴，反而不利於後續清洗。

對此，陳安祺表示現在許多人住在大樓，紗窗不方便拆下來清洗，就可以透過除塵的方式清潔。陳安祺​分享可以利用吸塵機在紗窗上吸過一遍，這樣既不怕灰塵飄滿屋，也能避免引起過敏症狀；如果家中沒有吸塵機，也能改用平板拖把搭配乾抹布，再套上舊絲襪或長棉襪的方式，在紗窗上由上而下地擦拭，即可因磨擦靜電的原理將紗窗上的污垢擦掉。

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玻璃要怎麼清潔？

至於玻璃清潔方面，她則表示，玻璃上除了易吸附灰塵外，也有不少油性污垢，但自己對市售清潔劑成分過敏，因此會使用無添加的純白醋和水，以1：6或1：10的比例自製清潔劑，這樣一來，就能利用白醋中的醋酸，溶解沾黏在玻璃面上的髒污。

而作法是先將清潔劑對着玻璃均勻噴滿後，拿起備好的濕抹布由上往下地擦拭，再拿刮刀一口氣由上往下刮掉水，最後拿乾布在剩餘邊角擦掉殘留水珠，即可發現面板變得相當乾淨！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗紗窗千萬別直接用水沖！家事達人教1招，不用拆下來就能把灰塵全清掉】