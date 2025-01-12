大掃除｜玻璃膠黑色霉菌抹不甩？用「2大法寶」等待一天輕鬆搞掂

即使浴室和廁所打掃得再乾淨，髒髒的玻璃膠依然會破壞整體美感，令人困擾。這些發霉的角落看似無解，其實只要掌握清潔與預防的技巧，就能讓浴室重回乾淨無霉的狀態。今天就跟著《房產溫度計》，一起學習如何徹底擺脫玻璃膠反覆發霉的問題吧！



別讓霉菌入侵你的浴室！清潔撇步大公開

玻璃膠的種類分為中性、酸性、水性和防霉性四種；日常使用浴室時，玻璃膠的表面容易附着肥皂泡沫、皮屑或污垢，加上浴室的潮濕環境和不充分的通風，使暴露在空氣中的玻璃膠容易產生霉菌。為此，保持浴室通風和選擇防霉玻璃膠變得相當重要。

即學清除玻璃膠發霉黑點方法：（按圖了解）



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如果玻璃膠已經長出黑色霉菌，別擔心，清潔其實並不困難。台灣國家環境研究院曾分享一個簡單又有效的清潔方法，只需準備以下材料：漂白水、小臉盆、防水手套、廚房紙巾或化妝棉。具體步驟如下：

1. 將漂白水倒入小臉盆中（無需稀釋）

2. 戴起防水手套後，將廚房紙巾對折後剪成比玻璃膠寬一點的長條，並浸入漂白水中

3. 晚上不再使用浴室時，將浸了漂白水的紙巾貼敷在發霉的玻璃膠上，確保完全覆蓋黑黴處

4. 靜置24小時後，取下紙巾，發霉的玻璃膠將會煥然一新



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如何預防玻璃膠發霉？乾燥環境是關鍵

除了清潔，預防也是保持玻璃膠清潔的重要步驟。為防止霉菌的積累，可以遵循以下建議：

1. 保持乾燥

乾燥的環境有助於抑制霉菌的生長，因此每次洗完澡後，記得開窗或打開排風扇，讓浴室快速通風乾燥。

2. 擦乾水漬

離開浴室前，用乾毛巾或刮水器擦乾瓷磚和玻璃膠周圍的水漬，避免水分滲入縫隙。

3. 定期使用抗霉清潔劑

每週使用抗霉清潔劑清理一次玻璃膠的縫隙，可以有效防止霉菌的積累，讓浴室長時間保持乾淨清爽。

4. 更換為防霉玻璃膠

如果您發現原有的玻璃膠已老化或霉菌問題難以根治，可以考慮更換為防霉玻璃膠。這類玻璃膠添加了抗霉劑，對抗潮濕環境中的霉菌效果更加顯著，對於長期保持浴室的清潔非常有幫助。

玻璃膠發霉並非無解，只要掌握適當的清潔與預防方法，就能讓浴室保持整潔、遠離霉菌。趕緊動手試試這些方法，來個大掃除吧！

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