大掃除｜抽油煙機陳年油垢難清理？達人教你一招　5分鐘亮白如新

抽油煙機使用久了，又沒有定期清洗，就會容易卡污垢，最近有一名房東抱怨，住了2年的房客退租後，她卻發現廚房抽油煙機卡了一層厚厚油垢，讓她非常傻眼。



其實清潔抽油煙機並不麻煩，家事達人就曾教學簡單的清潔方法，免刷洗又不沾手，輕鬆讓廚房煥然一新。

清潔抽油煙機油污，原來可以很簡單：（按圖了解）



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抽油煙機卡陳年油垢怎麼清？

一名網友在Facebook群組「房東互助會」社團發文表示，她出租屋齡僅5年的新電梯大樓，房客住了2年後最近退租，怎料卻發現家裏狀況變得慘不忍睹，尤其廚房抽油煙機卡了厚厚一層油污，還沾滿毛屑與灰塵，讓她不滿直呼：「2年從來沒打掃嗎？難怪要退租，換下個乾淨的房子，再蹂躪它一次。」

貼文一出，網友紛紛留言說：

．「不是自己的房子，根本不會愛惜～」

．「現在很多租客都這樣，房東為了一點租金變成管家、修理工」

．「扣押金抵清潔費！」

．「其實可以交給包租代管公司，會讓房東省很多事情喔」



也有內行人提出建議：

．「退租時我請租客跟我一起打掃再走，不然要收清潔費」

．「簽合約時寫清楚並拍照存證，退租時恢復原狀，房客想賴都賴不掉，房東沒義務去幫忙房客用髒的慘狀做打掃」

．「冷氣機、抽油煙機，新房客進住，全部請師傅清潔保養一次，乾淨交給新房客。退租時也必須請師傅清潔保養後還屋（合約須記載）」



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不過抽油煙機應到底應該如何清理呢？台灣家事達人陳映如就曾在《健康2.0》分享，首先打開抽油煙機運轉，接着拿廚房清潔劑朝風扇內噴灑，但切記不要一次噴太多，不然風扇來不及吸進去，清潔劑就會滴下來。

等油污溶解後，會流到集油杯中，等顏色慢慢變淺，就代表清潔完成，最後用抹布把機器周圍擦乾淨即可，整個過程不髒手，也不必費力刷洗，相當簡單方便。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：抽油煙機卡陳年油垢怎麼清？達人教簡單1招，不髒手不用刷、5分鐘亮白如新】