大掃除｜馬桶水垢尿清怎清除？4法寶極有用　馬桶蓋清潔也有技巧

撰文：網路溫度計DailyView
出版：更新：

你有注意到嗎？如果長時間未清潔馬桶，內壁就會堆積黃黑色污垢，不美觀又容易損害馬桶。這些污漬主要由尿垢和水垢組成，因水和尿液中的鈣、鎂、碳酸根離子及草酸根離子結合，形成不易溶解的鹽類污垢，附着在表面後形成頑固的髒污。

清潔馬桶靠這四寶！檸檬酸效果驚人但有風險

想讓馬桶保持乾淨並非難事，跟着《房產溫度計》一起了解幾個清洗馬桶的小撇步吧！

想將馬桶清潔得乾乾淨淨，以下4招值得一學：（按圖了解）

+10

首先，將梳打粉撒入馬桶靜置30分鐘後，倒入白醋，待15分鐘再用刷具刷洗，即可去除污垢。另一種搭配是梳打粉和檸檬酸，以同等比例撒入馬桶，蓋上馬桶蓋靜置30分鐘後，再用熱水沖洗並刷除頑漬，效果同樣出色。如果遇到頑固的黃色圈狀污垢，廚房紙巾就能派上用場；先將清潔劑倒在紙巾上，覆蓋於污漬處靜置一晚，次日刷洗即可輕鬆解決。

《房產溫度計》也提醒大家，使用檸檬酸時要適量稀釋，濃度過高可能會對馬桶表面造成傷害，使用時務必注意安全！

家居｜貼紙殘膠除不掉？酒精、皂水難清理　網民推薦另外4個方法

天然檸檬汁也能用！馬桶蓋清潔也別忽略

如果臨時找不到清潔劑，其實檸檬汁也是清潔頑垢的好幫手，不僅能去污，還能分解異味，留下清新的檸檬香氣。使用時，只需將檸檬汁倒在污垢上，用刷子刷洗即可。切記避免在大理石表面上使用檸檬汁，以免導致變色。

鋅盆｜水管「灌熱水」可去油去味？她分享慘痛經歷：水管竟溶解了

台灣信義居家也強調，洗馬桶也別忘了要洗馬桶蓋，除了要用偏中性的洗潔劑刷洗，還可以用海綿或抹布等物理方式來清潔馬桶蓋。值得注意的是，馬桶蓋大多是塑膠材質，不可以用強酸或強鹼清潔劑來擦洗，以免塑膠馬桶蓋脆裂。此外，馬桶蓋和馬桶之間的銜接處，也是平常不會注意及清潔的地方。信義居家分享，可以將免洗筷削尖，或是牙籤、竹籤等包着布，順着縫隙將這些髒污清除乾淨。

【延伸閱讀，更多家居清潔技巧】

浴室｜馬桶陳年尿漬刷不掉？內行推2大法寶　輕鬆去漬不用換個新

+9

浴室｜花灑頭黑垢頑固難清理？浸落「這東西」30分鐘　一刷即乾淨

+6

浴室｜玻璃膠發霉怎清理？網民稱有「這2法寶」　黑點統統消失

+2
毛巾發霉可成細菌溫床　續用或致多種皮膚病　即睇建議更換時間家居清潔｜浴室水垢好難清？媽媽必備4個法寶　避免用一種清潔劑家居清潔｜小朋友貼紙膠漬掛鉤粘膠點清理？必學7招無痕清理膠漬浴室清潔｜鏡子水垢怎清理？不用死力刷　網民稱「1法寶」極有效清潔毛公仔｜日本花王傳授「正確5步驟」！去除水份有法千萬別擰家居收納｜即學3招幫屋企換季！膠箱、櫃桶配「這法寶」更易分類家居清潔｜科技海綿可致鋅盤塗層受損？家務達人分享3大打掃誤點大掃除｜梳化布料可拆不代表可水洗！遇一般髒污　可「這樣」清理大掃除｜麵包、沙律醬6種食品已過期也別丟！用來清潔家居極好用抽油煙機｜大掃除這關最麻煩？達人分享一法寶　一噴污油自動滴走

延伸閱讀：

廚房清潔藏危機！觸電、短路、火災…這些誤區你中招了嗎？

棉被曬錯危機！冬天曬棉被必知的5個地雷與正確步驟

矽利康發霉怎麼辦？善用兩樣居家必備品輕鬆清除　清潔預防秘訣全攻略

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

家居清潔
蛇年2025
廁所
大掃除
農曆新年
親子-大掃除
家居
來稿
網路溫度計DailyView