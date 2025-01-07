大掃除｜馬桶水垢尿清怎清除？4法寶極有用　馬桶蓋清潔也有技巧

你有注意到嗎？如果長時間未清潔馬桶，內壁就會堆積黃黑色污垢，不美觀又容易損害馬桶。這些污漬主要由尿垢和水垢組成，因水和尿液中的鈣、鎂、碳酸根離子及草酸根離子結合，形成不易溶解的鹽類污垢，附着在表面後形成頑固的髒污。



清潔馬桶靠這四寶！檸檬酸效果驚人但有風險

想讓馬桶保持乾淨並非難事，跟着《房產溫度計》一起了解幾個清洗馬桶的小撇步吧！

想將馬桶清潔得乾乾淨淨，以下4招值得一學：（按圖了解）



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首先，將梳打粉撒入馬桶靜置30分鐘後，倒入白醋，待15分鐘再用刷具刷洗，即可去除污垢。另一種搭配是梳打粉和檸檬酸，以同等比例撒入馬桶，蓋上馬桶蓋靜置30分鐘後，再用熱水沖洗並刷除頑漬，效果同樣出色。如果遇到頑固的黃色圈狀污垢，廚房紙巾就能派上用場；先將清潔劑倒在紙巾上，覆蓋於污漬處靜置一晚，次日刷洗即可輕鬆解決。

《房產溫度計》也提醒大家，使用檸檬酸時要適量稀釋，濃度過高可能會對馬桶表面造成傷害，使用時務必注意安全！

天然檸檬汁也能用！馬桶蓋清潔也別忽略

如果臨時找不到清潔劑，其實檸檬汁也是清潔頑垢的好幫手，不僅能去污，還能分解異味，留下清新的檸檬香氣。使用時，只需將檸檬汁倒在污垢上，用刷子刷洗即可。切記避免在大理石表面上使用檸檬汁，以免導致變色。

台灣信義居家也強調，洗馬桶也別忘了要洗馬桶蓋，除了要用偏中性的洗潔劑刷洗，還可以用海綿或抹布等物理方式來清潔馬桶蓋。值得注意的是，馬桶蓋大多是塑膠材質，不可以用強酸或強鹼清潔劑來擦洗，以免塑膠馬桶蓋脆裂。此外，馬桶蓋和馬桶之間的銜接處，也是平常不會注意及清潔的地方。信義居家分享，可以將免洗筷削尖，或是牙籤、竹籤等包着布，順着縫隙將這些髒污清除乾淨。

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