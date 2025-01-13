上呼吸道感染是流感嗎？6大迷思要搞清　染新冠不是一場感冒簡單

不只感冒的人也越來越多，流感及新冠等傳染病恐提前升溫，對呼吸道疾病你能分辨出來嗎？



天氣轉涼，正是呼吸道傳染病好發的季節，不只感冒的人也越來越多，台灣疾管署提醒，流感及新冠等呼吸道傳染病恐提前升溫。

身為爸媽，面對秋冬來襲的各種病毒，你搞得清楚嗎？以下是最多父母的呼吸道感染迷思，來看看你中了幾個？！

以下6個對呼吸道融合病毒的問題，你答對多少題？（按圖了解）



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呼吸道融合病毒迷思1：上呼吸道感染，就是感冒嗎？

上呼吸道感染主要是由病毒或細菌引起。上呼吸道感染，一般稱為普通感冒，其囊括了一切上半部分呼吸道，也就是從鼻至主氣管或部分支氣管部位的感染，一般也泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶的位置受到感染。

呼吸道融合病毒迷思2：一旦感冒，只會影響上呼吸道嗎？

秋冬病毒何其多！其包括腺病毒、鼻病毒、腸病毒等，這些病毒不但影響上呼吸道，嚴重時還會影響其他器官。至於細菌方面的感染，則包括肺炎鏈球菌、B型鏈球菌及A型鏈球菌等。

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呼吸道融合病毒迷思3：上呼吸道感染與流行性感冒，是一樣的嗎？

上呼吸道感染與流行性感冒是有所差別的！流行性感冒是指由流行性感冒病毒而引起的呼吸道感染，一般病徵比較重且病情來得較急較快。另外值得注意的是，雖然流行性感冒的症狀與普通感冒非常相似，但罹患後卻會出現較為嚴重的全身性反應，包括發高燒、全身痠痛、疲倦等等。

上呼吸道的感冒在發病初期局限於上呼吸道位置的不適，病徵包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒、 頭痛及肌肉痛等。

呼吸道融合病毒迷思4：上呼吸道感染，是很容易痊癒的嗎？

比起其他感染，上呼吸道感染看似「沒甚麼」，但是一旦疏於照護，可是會擴至附近的結構組織，甚至引起鼻竇炎、中耳炎、喉炎、氣管炎、支氣管炎，最嚴重的可是肺炎。

如果孩子在發病期間，會拉扯耳朵，原因就是出現中耳炎的症狀，例如耳朵痛，而且炎症發作也會影響食欲及睡眠，整個人都會變得無精打采，父母必須提防。

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呼吸道感染迷思5：呼吸道感染與新冠病毒的差別？

新冠病毒也會傷害呼吸道，但更會對全身帶來許多損害，根據統計有7成低風險患者至少1器官受損，「冠狀病毒不像感冒一樣，症狀恢復就沒事。」新冠病毒會進入人體全身器官，對心，肺，消化，大腦，腎臟等帶來許多損害，且年紀越大影響越大。

呼吸道感染迷思6：上呼吸道感染康復後，只需要恢復日常就可以？

上呼吸道感染康復後，不少人會出現呼吸困難、身體虛弱疲倦等情況。這時候就要強化上呼吸道及免疫系統。除了注意個人衛生，注重手部清潔清潔外，同時避免留在密封或人多的地方；而且睡眠也要充足，才能避免再度呼吸道感染。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：嬰兒半歲起就會上呼吸道感染 ! 關於呼吸道融合病毒和流感，以及冠狀病毒，你搞得懂嗎？】