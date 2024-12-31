感冒時該吃橙嗎？醫生揭開真相！另推薦「5種食物」促進免疫力

生病去看診時，醫生常會告訴病人要「多喝水、多休息」，而橙常被認為是涼性食物，因此不少人會認為生病應該避免。對此，台灣小兒科醫生李尚謙解答「感冒到底能不能吃橘子」，並加碼推薦「5種食物」可以在生病時多攝取，幫助促進免疫力。



感冒時該否吃橙？很多人確是搞不清：（按圖了解）



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「感冒到底能不能吃橘子？」台灣小兒感染科醫生李尚謙在Facebook專頁分享，華人社會常常有橘子是涼性的食補觀念，所以咳嗽時通常要避開橘子。常常有家屬問他是否能吃橘子，對此，他表示，柑橘類水果富含維他命C，維他命C有助於上皮屏障功能，促進淋巴系統和吞噬細胞發展；柑橘類水果也含有橙皮苷，有抗發炎的作用，這就是為甚麼生病時可以多吃維他命C。

除了柑橘類水果，生病時常常會聽到醫生說，「多喝水、多休息」。「多喝水」主要的原因是因為水分可以幫忙排除體內毒素；「多休息」則是可以讓身體免疫力恢復。

除了生病可以多喝水，多吃富含維他命Ｃ的水果，李尚謙還推薦「5種」食物可以攝取，幫助促進免疫力。

木瓜

本身富含胡蘿蔔素，胡蘿蔔素是抗氧化劑，可以促進淋巴細胞跟Ｔ細胞增生。

蘑菇

本身含有硒，有抗氧化跟抗發炎功能；維他命B6也有穩定神經功能。

茶

含有Epigallocatechin gallate (EGCG)，可以促進免疫調節細胞因子的合成。茶氨酸也可以促進免疫細胞產生抗菌的化學物質。

牛奶和雞蛋

牛奶含有免疫球蛋白和β-酪蛋白，可以幫助抗體合成，改善淋巴細胞功能。雞蛋則可以防止金屬螯合和自由基清除所引起的脂質氧化。

由此可知，感冒時可以吃橘子，雖然橘子的檸檬酸會刺激呼吸道，但要吃到「刺激」呼吸道通常需要吃到非常大量，而一般人通常不會吃到這麼多。而且，維他命Ｃ跟橙皮苷是可以幫助感冒快速恢復的。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】