孩子發燒該用退熱貼？一狀況下「別用」醫生親授正確物理降溫方法

許多家長發現孩子發燒就開始擔心，不少人的第一反應就是趕快用退熱貼，希望能快速幫助孩子退燒。但退熱貼真的有效嗎？甚麼時候才適合用？怎麼退燒最快？醫生提醒，留意退熱貼成分，1種人最好不要用！



退熱貼真的有效嗎？甚麼時候才適合用？怎麼退燒最快？醫生提醒要留意退熱貼成分，一種人更最好不要用！（Canva）

退熱貼的降溫原理

退熱貼的作用原理主要是透過物理方式降溫。台灣兒科醫生傑登說明，退熱貼內含濕濕涼涼的水凝膠，藉由蒸發水分吸收熱量，達到局部降溫的效果，類似用濕毛巾擦拭或敷在額頭的方式。然而，退熱貼僅能降低皮膚表面溫度，無法影響體內核心溫度，且不含任何退燒的藥理作用，對整體退燒的幫助有限。

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退熱貼使用時機與注意事項

傑登醫師建議，退熱貼適合在孩子手腳發燙、身體流汗的「降溫期」使用，這時候貼在額頭或其他部位，涼感可讓小朋友感覺比較舒服。但在手腳冰冷的「升溫期」則不適合使用退熱貼，此時孩子會感到畏寒不適，應該讓孩子蓋被子穿衣服保暖，並考慮使用退燒藥，若給予冷敷或退熱貼，只會加重不舒服的感覺。

物理降溫的正確方法

傑登醫師提醒，正確的物理降溫觀念包括：

．都是在手腳發燙、身體流汗的降溫期才可用

．確保室內涼爽通風（約25°C），並減少衣物幫忙散熱

．確保孩子攝取足夠的水分，避免因發燒而脫水

．可用溫水擦澡幫忙散熱，直接擦拭額頭、頸部、背後和手腳，效率更高



退熱貼非退燒良方

傑登醫師強調，真正有退燒效果的是退燒藥，例如安佳熱、依普芬或退燒塞劑等；在發燒初期的升溫期，應讓孩子保暖，避免使用物理退燒方式。而在降溫期，使用退熱貼雖無大礙，但打開衣物散熱可能更有幫助。此外，要注意的是，有些退熱貼添加「薄荷成分」以追求涼感，2歲以下幼童應避免使用，家長需仔細閱讀成分標示。

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