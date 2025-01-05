「自己賺錢自己使」好爽？財政自主是好　但這話對男人來說很哽耳

婚姻就是一個修羅場，有好多地方需要磨合，小從生活習慣，大到教育方式、價值認知，都有可能起爭執。



其中，金錢觀就是一大挑戰；你是否常被另一半碎念？舉凡「又亂花錢」、「買太多」、「這有甚麼好買的」……着實有夠煩！

我花自己賺的錢怎麼了嗎？

現代社會雙薪家庭多，婚後選擇繼續工作或在家接案的人妻多不勝數，也因此當老公又再碎唸，「我自己賺的錢自己花，有問題嗎？」女人腦中就會思考、甚至脫口而出這句話。

總是被埋怨真的很困擾，我只是結婚，又不是你的附屬品，我花自己賺的錢又怎麼了？相信許多人妻不滿之餘，都有這個疑問。

談話性綜藝節目《哈囉 你有事嗎？》2年前曾討論過這個問題，當時由沈玉琳、于美人共同主持，而當天主題為：「女人賺錢自己花 你別來嘴！一言不合就買買買~」。

節目中來賓之一梁赫群抱怨老婆Stacey愛亂花錢，遭Stacey反擊：「我賺的錢我自己花怎麼了嗎？」相信這也是許多夫妻常見的對話日常。（包括小編）

當你說「我自己賺錢自己花」這話時，也許就顯現出現代婚姻對男性的不公：（按圖了解）



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社會對男人的期待不一樣

關於這點，于美人說出了她的看法，讓讓梁赫群點頭如搗蒜。

她表示：「在這社會上打拼的每一個人其實都很辛苦，當女人說：『我自己賺的錢自己花，有問題嗎？』的同時，妳覺得好像很正常，但我來告訴你為甚麼他會不舒服！」

站在男性角度來看，當然沒問題啊！但是我賺的錢我不能自己花，為甚麼？我還要養家。

「社會上對一個男人的期待是不一樣的！」我要養家活口、所以每一次我也都要壓抑，克制我自己的慾望，我不能盡情地花我賺的錢……

于美人提到：「其實不是妳賺錢多了不起，是妳這個事情對照起來，讓別人是很不舒服的，然後回到家還要被老婆這樣回懟！」

所以其實妳們想買甚麼，就自己偷偷的買，買完就算了，不要在人家面前講這個話。

這個男人在外面，被老闆、同事罵甚麼的，他都吞了，可是在婚姻裏就是很奇怪：「來自對方的一點點的委屈都會放大！」

一段話讓在場男嘉賓大為感動，梁赫群更坦言：「錄影到現在，這是讓我們最舒服的一段話！」

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網：說出了男人心聲！

節目其實還針對「女人花錢被另一半質疑時，回哪句話一秒激怒對方？」對網絡意見領袖做了大調查。

A：我賺的錢我自己花，有問題嗎？

B：你不懂不要廢話！



結果B佔了76%、回答A則佔24%，無論哪一句，對另一半都是有殺傷力的，妳說過哪一句？

不少人夫留言：

．「老婆只有兩種，一種幫夫、一種懟夫（網友回：還有剋夫和喪夫）」

．「美人姐太中肯」

．「我第一次看到老沈沒插嘴搞笑......」



．「講到心坎裏❤️，一個好男人照顧的不只一個家，一個自己婚姻家、一個父母家、一個娘家，懂的人會心疼不懂的人，碰到顧三個家的男人叫稀有」

．「我懂，也不是說男人要爭個公平，我想大多數男人為自己女人妻兒犧牲應該都是願意的，只是男人也渴望被理解，而不是被視為理所當然，沒有誰理所當然的應該付出！」



．「同事/老闆/客戶都是利益往來，說再多傷人的話只會讓人疲憊，因為我對外人始終有防備。但另一半不同，最親密的人為甚麼傷人最深？因為我不會防着你，我讓你有機會傷害我，言語是世上最恐怖的利器，不流血不留情直穿心」

．「講話非常認同，現場女來賓沒有一個聽的下去」

．「很多女生看不到男生的疲累，都只希望男生癡心絕對😑」



小編以前也是這樣想的，我花我自己賺的錢，有問題嗎？看了于美人的解答，原來男人是這樣想的呀......（稍微有點愧疚）

好吧，下次自己偷偷買就好，難聽話甚麼的，就盡量不說了！（只是盡量😌）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：女人「我自己賺錢自己花，有問題嗎？」于美人解惑：但他賺的不能自己花，社會上對男人的期待不一樣】