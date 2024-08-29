洗衣機｜5大洗衫壞習慣你中多少？毛巾、床單「這樣洗」才乾淨

洗衣服是一項不斷循環且繁瑣的日常家務，一名洗衣專家指出，很多人在家清洗衣物時，最常犯的五大錯誤，恐怕只會越洗越髒。



根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，英國洗衣服務公司Laundryheap行政總裁Deyan Dimitrov向大家分享了五大常見錯誤，並提供最佳實踐的方法，以確保洗衣機及衣物皆不會損壞。

1. 加入太多的洗衣液

首先，過度使用洗衣精是徒勞無功的，而且是最常見的錯誤之一，因為這樣的行為並不會讓衣服洗得更乾淨。

專家指出，使用過多的洗衣液會導致衣服上有殘留痕跡，而這些殘留物會進一步吸引污垢，因此衣服看起來並不乾淨，他認為大家每周使用洗衣液的用量減少到建議量的3／4就好。

2. 只使用同一種洗衣流程

另一項壞習慣是要避免設定同一種洗衣流程，專家進一步解釋，由於衣物有分不同材質的類型，因此洗衣機要設定不同的溫度清潔。

依照慣例，為了保護材質，毛巾、床單通常要設定較高溫度，而棉質、羊毛材質的衣物需要較低溫清洗。專家認為，你要運用洗衣機不同的設定去選擇適合的溫度清洗，可以防止衣物褪色或縮水。

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3. 口袋未掏乾淨

若是趕時間忙於家中其他事務，仍不要忘記檢查衣物的口袋。專家警告，沒有掏空衣物口袋就丟進洗衣機清洗，會造成這些雜物掉進洗衣機的排水管，進而引發堵塞。特別提醒尤其硬幣或是鑰匙這些金屬物品，即使鑰匙、硬幣不會毀損，但是洗衣機可能因此被破壞，因為任何金屬都可能導致洗衣機裝載器上的玻璃破碎，或滾筒本身毀壞。

4. 一次投入太多衣物清洗

為了節省時間，許多人會一次性洗很多衣服，洗衣機過載將會降低一次清洗流程的效率，長期如此會損害衣物。他解釋，洗衣機內放太多衣服，清潔劑就難以適當循環、清潔衣物，而過載會增加洗衣機負擔，更快速的降低使用壽命。

5. 忽視洗衣機上發出的警訊

雖然洗衣機是主要家庭用品，但容易忽視洗衣機即將壞了的訊號，代表很多人只有在洗衣機真正壞掉後才買新的洗衣機，建議當大家聽到洗衣機發出怪聲、或飄出怪味時，就要有所行動，他強調故障的洗衣機是無法正確清洗衣物。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】