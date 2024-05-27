洗衫｜衣物沾到油漬該怎去除？不用狂捽狂刷　這「清潔劑」可幫手

不少人都有衣服沾到油漬的經歷，煩人的油膩湯汁若沒有即時處理，恐怕從此留下痕跡。對此，就有一名網民發文詢問「請問衣服沾到油漬，有甚麼清潔劑很好使用的？」。貼文一出後，引起網民的熱烈討論，其中最多人推薦的是家裏必備的「洗潔精」，免狂搓揉油漬就能輕鬆去除。



近日，一名網友在Facebook「我愛全聯-好物老實説」好奇發問詢問網友，若是衣服不小心沾到油漬，應該用甚麼清潔劑去除？

貼文PO出後，吸引不少網友的熱烈討論，綜合網友的回應，最多人推薦用家裏必備的「洗碗精」，只要在沾有油漬的地方塗上一大坨洗碗精，免狂刷就能去油漬：

・「洗碗精滴在油漬處，搓洗一下就乾淨了喔」

・「洗碗精加熱水」

・「當天先用洗碗精塗一大坨放一下在沾點水刷子刷一刷就完成了」

「洗碗精就能洗掉了」

・「洗碗精就可以解決！滴在油漬處靜置一下，在搓洗就可以了！」



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另外，也有網民傳授妙招：

・「梳打粉加熱水」

・「過氧碳酸鈉」

・「卸妝油」

・「水晶肥皂」

・「酒精」

・「洗潔精先洗一次再丟洗衣機」



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