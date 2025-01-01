保溫杯竟變「炸彈」！男童貪得意狂搖　杯蓋「這物理原因」突爆開

保溫杯竟是不定時炸彈！



廣東東莞一名男童日前用開水洗保溫杯，擰緊蓋子後隨即搖晃數秒，不料杯子竟因瞬間增壓爆開，驚險瞬間讓家人忍不住捏把冷汗！

想不到保溫杯竟也可成為家居陷阱！（按圖了解）



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影片中，男童拿起放在客廳角落的電熱水壺，直接將滾燙開水往保溫杯裏倒，蓋上杯蓋後，一邊眼睛盯着電視看，一邊雙手抱住杯身用力上下搖晃幾下，突然「碰」一聲，杯子瞬間爆炸開，開水飛濺、熱氣四散，一旁的哥哥當場嚇得站起來，忍不住怒斥弟弟「你有病啊，還好你沒死，你不知道嗎？」

據《半島晨報》報道，男童父親邱先生表示，當時自己是去取快遞不在家，出門前還叮囑過孩子保溫杯不能放開水去清洗，不能搖晃。回來時事情已經發生了，小孩也已經把現場打掃乾乾淨淨，萬幸沒有受傷。

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相關新聞曝光，不少網友紛紛留言表示自己也不知道保溫杯裝熱水不能搖晃：

．「孩子真是教書示範了」

．「如果不是之前有一次刷到視頻，我都不知道不可以接了開水蓋上蓋子搖」

．「扭太緊了！熱氣出不了就會爆炸」

．「還好蓋子是朝下的，不然後果嚴重的」



據悉，導致保溫杯爆炸的原因，在於熱水在密封的環境下會產生蒸汽，當搖晃時壓力會增加，導致杯子爆炸。2021年，福建一名女孩用保溫杯泡了紅棗，卻忘了喝，直到10多天后，才想起要清洗保溫杯，就在她用力擰開杯蓋瞬間，杯蓋突然迸起砸向女孩眼睛，導致其右眼球炸裂，血肉模糊。

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