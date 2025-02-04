6周大嬰孩求診竟抽出「牛奶血」！確診高血脂症　或與遺傳有關

中國浙江省一名出生僅6週的嬰兒因病前往醫院檢查，竟抽出異常的「牛奶血」驚呆眾人，最終被確診為「高血脂症」。 醫生提醒，這種情況十分危險，剛出生的嬰兒患上高血脂症通常和遺傳有關，且危害更大。



浙江一名嬰兒送醫檢查時抽出異常「牛奶血」。（微博截圖）

據內地媒體《錢江視頻》於2月2日報道，這名嬰兒出生僅6周，因出現發燒、咳嗽、呼吸急促的情況送醫檢查， 醫生懷疑存在肺炎的可能，建議孩子先做個抽血檢查，誰知抽出了一管異樣的「牛奶血」。

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經過血液檢測，這名嬰兒的三酸甘油酯（Triglycerides）含量高達21mmol/L，遠超正常值20倍，並最終被診斷為嚴重的高三酸甘油脂血症，即高血脂症。

據介紹，高血脂症並非只有成年人才會患上，剛出生的嬰兒也可能因遺傳患上這一疾病，且由於高血脂症發病早，危害較大，是早發性冠狀動脈心臟病等心血管疾病的重要原因。

醫生表示，除了遺傳因素外，不良的生活習慣，是導致兒童高血脂症的重要因素，建議家長控制兒童合理飲食，督促孩子適量運動，建立健康的生活習慣。

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