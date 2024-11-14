胎兒患「先天性小腸閉鎖」！醫療團隊產房候命　一出世即做手術

居於台灣的孕婦A小姐於診所產前檢查發現疑似胎兒腸扭轉，經轉診到台灣新竹臺大分院生醫醫院竹北院區婦產部，醫生詳細檢查後確診為胎兒腸扭轉，且懷疑合併腸道破裂及胎便性腹膜炎，預期出生後可能需要緊急手術處理。



孕婦A小姐於診所產前檢查發現疑似胎兒腸扭轉，在照護團隊努力治療及照顧下，狀況逐漸穩定，並在出生約四個月後順利出院。（Canva，示意圖，非當事人）

寶寶順利出生後，小兒部與新生兒加護病房照護團隊發現明顯腹脹、未解便以及膽汁引流液皆指向與產前高度懷疑的腸扭轉相關，緊急手術後確診為先天性小腸閉鎖。經過數次手術緊急減壓及切除閉鎖處，在照護團隊努力下狀況逐漸穩定，並在出生約四個月後順利出院。

先天性小腸閉鎖 可能起因於腸道生長缺血

新竹臺大分院小兒部賀紹茹醫生解釋，先天性小腸閉鎖為胎兒腸道在發育過程中發生異常，導致出生後腸道中的空氣、消化液、糞便等無法順利排出，發生原因大部分不明確，目前認為可能與胎兒在腸道生長時缺血有相關，也要注意是否有合併染色體異常及其他器官發育問題。整體而言，發生率約為3000分之1。

相關文章：早產女嬰25周出世！體重650克僅成人手掌大 受觸碰也即心率下降

產前發現即進行產後手術計劃 兒科團隊產房待命

賀紹茹醫生表示，像個案A小姐這類情況，婦產科醫生在產前完整檢查後高度懷疑胎兒有腸道問題，會預先向小兒外科醫生諮詢出生後可能的情況與處置，並事先向家屬解釋。小兒部及新生兒加護病房團隊也會一同參與照護計劃的擬定，包含出生時產房待命第一線穩定寶寶情況、新生兒加護病房後續照顧、手術前的評估與準備、後續的手術以及術後照護出院前準備等，都有賴團隊共同合作。

有賴產前診斷技術進步 提早擬定寶寶治療策略

賀紹茹醫師提醒，先天性小腸閉鎖過去常以出生後新生兒表現出腹脹、嘔吐、無法進食等症狀進而被診斷，但近年來產前診斷技術越來越進步，產前超音波看到胎兒腸道擴張、腹水、疑似胎便性腹膜炎等徵象，也與出生後先天性小腸閉鎖相關，因此可以在產前即開始評估、諮詢，並且為寶寶擬定治療計劃。

【延伸閱讀，更多嬰孩健康建議】



嬰兒健康｜孩子肚仔脹卜卜？或與哭太多、奶粉成份5大原因有關

+ 32

嬰兒可咬式玩具有多骯髒？媽媽實測 見到嘔心狀況後連較剪也棄丟

+ 14

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】