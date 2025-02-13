BB改名｜「-aden」尾已過時！即睇100個英文名靈感　男女都有建議

正在煩惱幫孩子取甚麼英文名好嗎？這裏有2025男嬰女嬰英文名趨勢，幫助你取出時髦又可愛的嬰兒名字！



幫孩子取英文名字是一個大學問。其實英文名字，每一年也會有它的潮流。

即睇100個2025年嬰兒時尚名字推介！（按圖了解）



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皇室成員英文名，排名正在下降

像是2024年，Kaeli或Emryn這兩個英文就突然爆發成為最受歡迎英文名。而美國網站《BabyCenter》也在文章中指出，過去男孩名以「aden」作結尾的大受歡迎，去年 Jaden卻下降了 162 位。

其他如皇室成員的英文名字，也漸漸離開了榜單，如：凱瑟琳（Catherine）、安妮（Anne）、菲利普（Phillip）、阿爾伯特（Albert）和愛德華（Edward）等等。每個人的排名都下降了100 多位。其中凱瑟琳的跌幅最大，下降了 221 位。

其他在千禧世代曾經紅極一時的英文名字如艾琳（Erin）、凱爾西（Kelsey）、切爾西（Chelsea）、肯德拉（Kendra）和亞歷克西斯（Alexis）、傑米（Jamie）、泰勒（Taylor）、雷米（Remy）….等也漸漸變得默默無聞。

2025年的趨勢，流行音樂名人的名字受歡迎的程度，漸漸取代英國王室成員的名字。

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2025年 20個最受歡迎男嬰/女嬰 英文名

根據美國權威機構Social Security Administration（SSA）公佈的最受歡迎英文名字榜單，可以做為你為孩子取英文名的靈感。

2025最受歡迎男嬰英文名

1. Liam

2. Noah

3. Oliver

4. James

5. Elijah

6. Mateo

7. Theodore

8. Lucas

9. William

10. Benjamin

2025年 最受歡迎女嬰英文名

1. Olivia

2. Emma

3. Charlotte

4. Amelia

5. Sophia

6. Mia

7. Isabella

8. Ava

9. Evelyn

10. Luna

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2025年 女嬰英文名靈感：讓孩子回歸可愛

美國嬰兒命名網站Nameberry的主編 Sophie Kihm 說，之前的爸媽為小孩命名，聽起來總還像是大人的名字。但2025年的趨勢，「爸媽開始接受，嬰兒的名字就要像個孩子。」孩子的英文名在2025年會越來越可愛。例如：

1. Aqua

2. Bunny

3. Dovie

4. Georgie

5. Honey

6. Lilibet

7. Lula/Lulu

8. Pixie

9. Willa

10. Zelie

2025年 女嬰英文名靈感：流行文化名人攻佔嬰兒命名排行榜

除此之外，流行音樂也正在佔領嬰兒名字排行榜。像是Charli XCX和Billie Eilish、Sabrina，就在前兩年成為嬰兒命名大勢。

而根據BabyCenter 報道，像是Brat專輯中有一首歌曲《Apple》大受歡迎，因此也開始有許多爸媽幫女兒命名為Apple。今年還有更多受流行音樂啟發的名字的來源，例如

1. Ariana

2. Bay/Bey

3. Gracie

4. Lana

5. Megan

6. Reneé

7. Rey

8. Roan

9. Tate

10. Taylor

2025年 女嬰英文名靈感：自然嬉皮風

符合現在身心靈的風潮，受自然啟發的英文姓名將在2025特別受到關注。例如：

1. Cloud

2. Dune

3. Isle/Isla

4. Marsh

5. Meadow

6. Ocean

7. Prarie

8. River

9. Shore

10. Vale

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2025年 男嬰英文名靈感：牛仔、太空風格大受歡迎

帶點牛仔風格的男孩名，在這十年裏很流行。此外，根據《The Bump》的報道，這幾年人們對於星座、行星和太空中任何事物所啟發名字也越來越有興趣。例如：

1. Enoch

2. Harlan

3. Huck

4. Lyle

5. Atlas

6. Elio

7. Leo

8. Mars

9. Sky/Skyler

10. Sol

2025年 男嬰英文名靈感：快時尚拼貼時髦英文名

就像時尚流行快時尚，2025英文名字也傾向喜愛拼貼，將不同名字的元素結合起來，創造出完全獨特的東西，完美地捕捉了當前的潮流。這些名字聽起來不流俗又有點特別。

1. Adael

2. Eithan

3. Eyadan

4. Ezrah

5. Jakai

6. Kendry

7. Kyaire

8. Luxton

9. Sevyn

10. Wylder

2025年 男女嬰英文名靈感：中性風

配合着現在潮流，尊重孩子的性別意識為重要趨勢。Babylist在一項年終嬰兒名調查報告中也注意到，中性名字已成為許多父母幫孩子命名的選擇。例如：

1. Andie

2. Avery

3. Blake

4. Benny

5. James

6. Mattie

7. Noah

8. Riley

9. Ryan

10. Tatum

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2025年 女嬰英文名靈感：字尾加上lynn

2025年如果在女孩的名字後面加上lynn就會顯得很時髦。例如：

1. Adelyn/Adelynn

2. Ashlyn/Ashlynn

3. Braelyn/Braelynn

4. Brooklyn/Brooklynn

5. Gracelyn/Gracelynn

6. Jazlyn/Jazlynn

7. Madelyn/Madelynn

8. Oaklyn/Oaklynn

9. Raelyn/Raelynn

10. Roselyn/Roselyn

2025年 男嬰英文名靈感：E作為開頭

同樣的，2025如果想讓男孩的名字聽起來現代一點，不妨以E作為開頭。例如：

1. Easton

2. Elian

3. Elijah

4. Ellis

5. Emiliano

6. Emory

7. Enzo

8. Evander

9. Everett

10. Ezra

看完以上的英文姓名靈感分享，對孩子的英文名有譜了嗎？希望大家都能找出最符合孩子個性的英文名字！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2025英文名字趨勢，流行音樂名人取代皇室成員！20個最受歡迎英文名 & 80個英文取名靈感】