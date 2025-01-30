過年｜無視家嫂黑面！老爺硬要餵孫兒吃糖　新抱不被尊重嬲到震

逢年過節家裏的長輩常準備糖果餅乾等孫子孫女來吃，不過也得尊重孩子父母的意願。



一名身為媳婦的女網友在Dcard發文抱怨，自己平常不太給孩子吃糖，近日老爺奶奶卻一直餵，就連她已經示意不要再給孩子吃了，老爺奶奶仍執意讓孩子再吃，這舉動讓她非常不滿罵道「真的很不尊重人！」

過時過節，相似的情況不時發生：（按圖了解）



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事主表示平常沒有讓孩子吃糖的習慣，最近過年所以客廳桌上擺滿糖，奶奶看到孩子在旁邊，就把糖果盒打開問老爺「給他吃沒關係吧」 ，老爺回覆「小孩子要吃是好事」，沒有人問過身為媽媽的她答不答應。事主表示當下孩子看向她，她雖然同意但強調「一點點就好」，孩子開心的吃完了那顆軟糖後，爺爺似乎覺得有趣又要再餵蜜餞。

她表示當下自己臉鐵青也確定在場所有人包含孩子都看到了，並制止道「可以了，你不要再吃了」，沒想到老爺奶奶還堅持吃一小口不會怎麼樣，左右為難的孩子只能再看着媽媽。

誇張的是事主搖頭後，老爺居然直接對着孩子說「叫你吃一口，一直看你媽幹嘛」，奶奶也自以為幽默打圓場喊「那個不甜啦，他喜歡吃酸的」，長輩荒唐又不尊重的對話讓她氣的忍不住大喊「非常不禮貌」，表示平時教孩子別人給的所有東西，要吃之前要先詢問媽媽。

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貼文曝光引起網友共鳴：

．「長輩真的超煩，愛破壞規矩」

．「長輩硬要餵甜食、硬要餵會自己吃飯的嬰兒吃飯等等，每天上演」

．「我公公也是，小孩子對貓過敏，不能待在同一個空間，還故意拿寵物零食叫小孩去餵貓」

．「超級不尊重媽媽的教養方法」



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