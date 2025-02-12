滿月禮物推介2025｜小心3款地雷禮物 附4大送禮貼士 貼心實用性高

滿月禮物｜滿月禮物象徵著對新生命的祝福與關愛。不過，滿月禮物應該選擇實用性或是紀念性？哪些滿月禮物是地雷之選？《01親子》集合實用滿月禮物貼士，更附有五款滿月送禮推介，貼心度高兼實用！另外，更列舉三項地雷禮物，送禮時記得細閱此文！



滿月禮物四大貼士

1. 需年齡適宜

幼嬰的成長速度很快，導致部分嬰兒產品可以使用的時間會較短，例如衣服於一個月左右就變得不稱身，寶寶只穿著數次後便沒法穿著。若想將衣服作為滿月禮物，各位要緊記可選擇半年後的預算尺寸與款式。

2. 考量心意與實用性

實用性高及心意度高的用品，想必會幫輕新手爸媽的心力！在方意方面，部分人會認為現金券是最沒有誠意的滿月禮物之一。

3. 注意商品的材質

嬰兒的身體比較敏感脆弱，因此若選擇以衣物、包巾等貼身用品作為滿月禮物時，最好選擇有通過國際認證的有機棉或竹纖維材質。此外，選購嬰兒產品前先確保商品的材質並不會釋出有毒物質，以及留意商品設計的安全性，例如會否有容易被誤吞的小配件、尖銳部位，間隙是否容易夾傷手指等。

4. 避免送食物

由於嬰兒的免疫系統尚未發育完成，容易對食物產生過敏反應，以及難以消化較複雜的食物。如果希望以食物作為禮物，建議先向父母們了解日常寶寶食用的品牌。

滿月禮物實用推介

1. 紙尿片/乾巾/濕紙巾

不論是紙尿片或是紙巾，作為禮物是最適合不過，這種常用消耗品相信對於父母來說永遠不會嫌多。不過值得注意的是，有些寶寶的皮膚比較敏感脆弱，建議在送禮前先向父母詢問寶寶有否需使用一些特定品牌的紙尿片或是紙巾。

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2. 安撫用品

嬰兒不懂表達感受，容易缺乏安全感，安撫用品不但可以讓嬰兒感到安全，讓他們安心入睡，更減輕了父母的工作量。選擇安撫用品時，可考慮選擇能夠多次清洗、透氣、觸感舒適、不掉毛的安撫巾或安撫公仔。

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3. 口水肩/圍兜

嬰兒在長牙期間所分泌的口水會較多，有時還會出現嘔吐現象。因此口水肩和圍兜的吸水性能可助保持嬰兒的衣物乾爽潔淨，是嬰兒用品中常見且實用的一部分。

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4. 隔尿墊

隔尿墊用作保持嬰兒的床鋪或其他表面整潔，以及減少清潔工作的負擔。不論是為寶寶換尿片時弄髒或吐奶，隔尿墊都能避免滲透床褥或其他布料。

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5. 包巾

包巾用於包裹和束縛嬰兒，通常以輕薄的紗布材質製成，為嬰兒提供安全感和達致安撫作用。除此之外，包巾同樣可作被子、嬰兒車遮罩、哺乳巾等的用途​，相信各位父母有多少都不會嫌多。

避開以下3款地雷禮物

1. 大型玩具

大部分寶寶主要玩能幫助感官發展的小玩具，而大型玩具作為讓孩子能玩玩具的年紀亦尚早，不適合作為滿月禮物。

2. 奶粉

市面上有種類繁多的奶粉提供給嬰兒飲用，原因是每位嬰兒的飲食習慣都不一樣，相信父母們都有選購固定的奶粉牌子，因此可避免將奶粉作為滿月禮物。

3. 沐浴產品

新生兒肌膚還很脆弱，大部份時候都以清水洗澡即可，因此寶寶使用沐浴產品的次數並不多，實用性較低且不適合作為滿月禮物。