聖誕節禮物｜玩具太多非好事！不懂惜物外　更抹殺孩子「這能力」

你如何選購給孩子的玩具呢？孩子喜歡的？你覺得有益於孩子學習的？一項研究表明，孩子擁有太多玩具對他們來說是有害的。發表在《嬰兒行為與發展》雜誌（Infant Behavior and Development）上的一項研究強調：擁有比較少玩具的孩子，更具想像和創造力。



玩具買太多也不是好事，即睇6大挑選玩具建議：（按圖了解）



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玩具較少的孩子，更具想像和創造力，身心更健康

這項研究由俄亥俄州托萊多大學（University of Toledo）主持，研究人員分析了兩組36名18～30個月大的幼兒，他們喜歡自由玩耍4個或16個玩具。研究結果顯示，只有四個玩具的幼兒比周圍有更多玩具的幼兒玩的時間長1.5倍，而且創造力更強。這表明有限的選擇可以讓遊戲更有針對性、更具創造性。玩具較多的孩子分散了注意力，阻礙基本生活技能的發展，並導致專注的時間縮短。玩具箱裝滿也會導致對物品的責任感減弱。

限制孩子的玩具數量會鼓勵他們更有創造力並嘗試發明新遊戲，用不同的方式玩同一件玩具，甚至用身邊的物品發展新的玩法。能夠更深入地參與遊戲，更擅長再利用和組合玩具。擁有有限數量的玩具也會促使孩子珍惜自己的物品並培養責任感和關懷感。

確實，少即是多。經常購買玩具可能讓孩子形成物質主義傾向，認為幸福來自於擁有更多物品，而非來自於人際互動或內在成就感。這樣的價值觀可能對孩子的長期心理健康造成影響。

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如何選擇適合孩子的玩具

1. 符合發展階段與能力

玩具應該適合孩子的年齡和發展階段。

嬰兒期（0-1歲）：適合安全、色彩鮮艷且可刺激感官的玩具，例如搖鈴或軟質玩具

幼兒期（1-3歲）：選擇能促進精細動作和探索的玩具，如拼圖、積木或互動性遊戲工具

學齡前（3-6歲）：鼓勵創意和角色扮演的玩具，例如玩具廚具、積木組或服裝角色扮演道具



2. 促進多方面發展

選擇能同時促進孩子身心多方面發展的玩具：

認知能力：益智遊戲、拼圖、數字卡片或科學套件有助於思維能力

社交與情感發展：多人遊戲類玩具，例如棋盤遊戲或合作遊戲，鼓勵孩子學習合作、分享與溝通

運動能力：戶外玩具如球類、平衡車或跳繩，有助於大肌肉發展與身體協調性



3. 激發創造力與想像力

開放性玩具（Open-ended toys）如積木、沙盒、畫具或黏土，讓孩子自由發揮創意，探索不同的玩法，有助於創造力和解決問題能力的發展。

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4. 安全性與耐用性

玩具應符合安全標準，避免小零件或尖銳邊緣，特別是針對低齡兒童。選擇材質耐用、容易清潔的玩具，確保長期使用的安全性和便利性。

5. 避免過度電子化

過度依賴電子玩具可能限制孩子的主動參與和創造力發揮。應選擇讓孩子能親自操作和參與的玩具，而非僅僅觀看或按鍵操作的產品。

6. 支持價值觀與學習目標

玩具可以傳遞價值觀，例如友善、團隊合作或環保意識。選擇能幫助孩子學習生活技能或特定知識的玩具，如種植套件、手工藝工具或文化題材的角色扮演遊戲。

在選擇玩具時，家長應以孩子的興趣和需要為核心，同時結合教育與娛樂功能，讓玩具成為促進孩子學習和發展的有力工具。透過精心選擇的玩具，孩子不僅能夠玩得開心，還能在過程中學到珍貴的技能和價值觀。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子玩具很多？研究顯示，買太多玩具給孩子其實對他們有害】