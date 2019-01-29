【育嬰指南】7個月要開始玩！專家教你能刺激寶寶五感的小遊戲

「感官」是人類認識世界的主要工具。根據知名發展心理學家Jean Piaget的認知發展理論，人類在出生以後會接收到各式各樣的訊息，感官系統可以幫助我們探索並學習這些訊息，與外在世界產生連結。隨着感官經驗的累積，我們的認知能力與心智發展也會逐漸成熟。我們邀請專家針對7～9個月寶寶的聽覺、視覺、觸覺、嗅覺、味覺等五種感官提供刺激建議。想讓寶寶的五感獲得充分發展，快來看看專家怎麼做！

【7～9個月寶寶】

如何透過小遊戲刺激7～9個月寶寶的視覺、聽覺、觸覺、嗅覺發展？立即按圖看看▼

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【10～12個月寶寶】

想知10～12個月大寶寶的五感發展到甚麼程度？以及如何透過遊戲刺激寶寶的五感發展？立即按圖看看吧▼

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增加遊戲多元性 別給寶寶過多刺激

感官遊戲的目的是幫助大腦神經發展，不過當身體接收到的訊息超過大腦的負擔上限，大腦就會停止接收多餘的訊息。張旭鎧強調，感官刺激並非愈多愈好，父母要做的是增加遊戲種類的多元性，而非增加遊戲的數量或時間。以玩沙為例，除了帶孩子到親子館的沙池、決明子池，也可以帶孩子到公園或沙灘，讓孩子接觸不同材質的沙獲得不同刺激。

觀察寶寶反應 視情況增加難度

職能治療師楊琇晴表示，無論玩任何感官遊戲，都要先評估孩子的身體狀況再進行，不要在孩子生病、肚子餓或正在哭鬧的時候玩。如果孩子玩遊戲時不斷哭鬧，要檢查孩子是否有基本需求（例如：尿片濕、想睡覺或不舒服）沒被滿足。由於遊戲太簡單會讓孩子覺得無聊轉移注意力，太困難又會讓孩子不想做，選擇遊戲時應考量孩子能力，給孩子「剛剛好」的挑戰。1歲以下嬰兒注意力普遍很短，不要一直重複同樣的遊戲，否則孩子很快會玩膩。當一個遊戲遲遲無法順利進行，可以先讓孩子玩其他遊戲，之後再回來嘗試，別讓孩子產生壓力。這個階段的寶寶最重要的工作就是「玩」。如果孩子在遊戲時很開心，代表該遊戲符合他的需求，可以視情況增加遊戲難度，維持孩子的注意力。

同為職能治療師的張旭鎧補充，如果遊戲中孩子突然停下來，代表孩子的大腦不想要這個刺激。此時可以轉換遊戲的內容與場所，試試用不同媒介給孩子相同性質的刺激。如果孩子仍不願意接受，就順其自然、不要勉強孩子。

【帶寶寶玩遊戲，這5點要注意！】

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張旭鎧 學歷：高雄醫學院復健醫學系 經歷：適健復健科診所行政副院長、中華民國職能治療師公會全國聯合會理事、社團法人台灣兒童潛能發展協會秘書長 現任：卓越百能諮詢中心執行長、杭州蒙迪教育信息諮詢有限公司聯合創始人、社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會顧問 楊琇晴 學歷：成功大學職能治療研究所碩士、成功大學職能治療系學士 經歷：衛生福利部嘉南療養院兼任職能治療師、成功大學醫學院附設醫院復健部職能治療師 現任：成功大學醫學院附設醫院復健部職能治療師

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】