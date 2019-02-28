【兒童健康】子女常大發脾氣且極難安撫？須注意是否患有情緒障礙

隨著年齡增長，孩子在情緒的表達上會有越來越多不同的樣貌、形式。情緒分為兩種，一種是正向情緒（高興、快樂），另一種則是負向情緒（生氣、難過）。

不論大人或小孩，每個人在正常的情況下，都會有一個情感的狀態。碰到事情，或多或少都會有喜怒哀樂的情感表達；隨著年齡越來越大，情感的表達也越來越複雜（例如：罪惡感）。家長須先了解，孩子在表達情緒背後的意思，並從日常生活中的言語、行為舉止來觀察。

情緒和情感兩者是不相同的，情緒是透過認知或是經過教導後，生理和心理綜合過後所出現的一個反應，稱之為情緒。 在我們每個人的成長過程中，每個人都一定會有情緒反應，若是在反應中出現過多爆炸性的情緒（發脾氣、不合作），而在這種失控的狀況下，質跟量都已經超過正常的標準，則會將這種狀態稱之為情緒障礙。

不論大人或小孩，每個人在正常的情況下，都會有一個情感的狀態。碰到事情，或多或少都會有喜怒哀樂的情感表達。（Gettyimages／視覺中國）

3歲以前的孩子，在正常狀況下，只要父母可以滿足孩子需求，孩子通常就不會出現過多情緒表現。反之，若是情緒障礙的孩子，即便家長已經滿足他的要求，在情緒表現上，仍然會出現失控的狀態。而到了學齡期，必須透過規範來訓練孩子控制自己，對情緒障礙的孩子而言，會出現很難管教的問題，這時醫師就會透過診斷，區分不同類型（例如：注意力不足過動症、對立性反抗疾病）情緒障礙的孩子。

家中孩子若是確診具有情緒障礙的問題，家長不必過於擔心，目前的治療方式，醫師會先從訓練家長在情緒管理方面著手，教導家長如何引導孩子釋放壓力、接受自己的情緒。家長們應該主動了解，哪些事情容易誘發孩子的情緒，如何透過語言的方式，讓孩子將情緒說出來，使壓力可以先透過言語表達進行發洩，而不是讓孩子的情緒持續往上攀升，到最後一發不可收拾。

家長們應該主動了解，哪些事情容易誘發孩子的情緒，如何透過語言的方式，讓孩子將情緒說出來，使壓力可以先透過言語表達進行發洩，而不是讓孩子的情緒持續往上攀升，到最後一發不可收拾。（Gettyimages／視覺中國）

對於學齡前的孩子而言，他們不擅於情緒表達，因此讓孩子學習說出「爸爸媽媽我現在心情不好、不開心，我要怎麼解決？」極為重要，家長可以透過訂定遊戲規則、或是角色扮演說故事的方式，引導孩子正確表達自己的情緒。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】讓孩子不亂發脾氣，學會正確表達情緒​】