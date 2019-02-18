朱古力布朗尼多人份食譜　方便孩子請埋同學仔食｜神老師&神媽咪

孩子們小時候我常常造點心要他們帶去分享，尤其是被欺凌、孤立的那段時間，我想着如果帶東西去請同學吃，是不是就能改善他的人際關係？所以在前一個學校常常造了整個球隊的麵包、蛋糕，每天造每天送，以為這樣同學就會對他客氣。

如果帶東西去請同學吃，是不是就能改善他的人際關係？（Gettyimages／視覺中國）

可是，沒有用，帶着空的盒子回家，我以為同學們很喜歡，我的努力應該有效果了，他說同學只有拿麵包蛋糕那一刻對他客氣、靠近他，其他時間照樣欺負，叫他「娘泡」（娘娘腔）、「魯蛇」（Loser），他還是孤單一個人，一直告訴我，不要帶，為什麼要給那些人吃？吃完大家把盒子丟着，他還要自己去收。

換了學校，我不再做這樣的事，我知道人際關係用食物是改善不了的，他們得自己去找到與同學相處的模式，用心去交朋友。

寒假輔導課程剩下最後兩天，上禮拜弟弟問我，「整個寒輔大家上課、考試好辛苦，可不可以在最後兩天造點點心給大家吃？」哥哥在旁邊聽到，也說他也要帶一些去請好朋友吃。

聽到孩子主動要跟同學分享，我想他們的人際關係再也不需要我操心了。一次用了20顆蛋造了一大盤的朱古力布朗尼蛋糕，希望哥哥們的同學都能喜歡。尤其是人際關係強求不來，找到癥結，找到友善的環境，孩子就能找到朋友。

一次用了20顆蛋造了一大盤的朱古力布朗尼蛋糕，希望哥哥們的同學都能喜歡。（Gettyimages/視覺中國）

【朱古力布朗尼蛋糕（全蛋打發 + 燙麵法）】by 神老師 烤盤：42cm X 30cm（半盤烤盤） A）朱古力糊 1. 苦甜朱古力豆 570g 2. 無鹽奶油 350g 3. 動物性鮮奶油 310g —————————————————— B）蛋糊 1. 常溫全蛋 20顆 2. 細砂糖 420g 3. 鹽 1茶匙 —————————————————— C）粉 1. 低粉 228g 2. 可可粉 228g —————————————————— D）堅果隨意（我用無鹽堅果）

神老師細細念

1. A融化時火不要太大，小火就好，偶爾攪拌一下，比較快融化

2. 常溫全蛋打發要夠，打到攪拌球拿起來蛋糊滴下去不會馬上沉下去

3. 溫度一定要視自己的焗爐調整，烤這蛋糕時，我的焗爐只要上火超過170°C，就會上色太深，下火超過160°C，就會從中間突起來

4. 這蛋糕濕潤可口，超好吃的，可是熱量很高呀

5. 用瑞士捲盒，可以裝7盒

6. 放涼後再裝盒，常溫可以保存2—3天

【本文獲「神老師&神媽咪」授權轉載。】

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