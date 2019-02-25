單親媽媽慘被房東趕走　我幫她渡過難關　結果…｜神老師&神媽咪

上星期到桃園去處理車子的凹洞，突然有一位朋友找我，問我在哪裏？說要從台北開車到桃園去拿東西給我，嚇了我一大跳。

大約兩年前，在Facebook上發現一位單親媽媽有了困難，帶着兩個孩子，因為繳不起房租被房東趕出門，申請了中途之家。看到她分享心情，我實在很不捨，私訊問她需要什麼幫助，她問有沒有認識搬家公司？她需要把租屋處的東西搬出來，住了幾年，她帶着兩個年幼的孩子沒辦法搬家，很怕遇到搬家流氓，她一個人沒辦法處理。

我聯絡了開搬家公司的朋友，請她幫忙聯絡時間、叫了兩部車，請朋友務必幫我注意把所有東西安置妥當。朋友知道我要幫助單親媽媽，她給了低於市價的基本費用，我先把搬家的錢加一個紅包結清。

搬完家，那單親媽媽打電話給我的時候泣不成聲，兩車的費用加上紅包，可以讓他們買些需要的東西，好好安頓下來，在走投無路的時候，我這個從未謀面的陌生人，竟然給了她這麼大的幫助。

搬家後她帶着自閉症的哥哥、年幼的弟弟，生活實在很辛苦，Facebook漸漸的很少使用，就這樣我們失去了聯絡。

筆者漸漸與那媽媽失去了聯絡。（神老師&神媽咪提供）

沒想到兩年後她竟然到桃園去找我，看見他們三個我超開心的，給了孩子們小小的紅包，也緊緊的擁抱她，聽她說着這兩年努力生活、學習，想辦法讓自己有一技之長，學了芳療，遞給我一包她自己做的產品，一句一句說着感謝我當年伸出援手。

她帶着孩子離開後，我又接到一通電話，是開學時轉進我們學校的阿嬤，當時為了要讓她付房租押金，好好安頓下來，我請輔導老師轉交一萬元給她。半年後，她打電話給我，說她到工業區去當清潔零時工，有存了些錢，想要在過年前把錢還給我，我告訴阿嬤，那時拿出錢來幫助她，就沒想過要拿回來，這一萬元，她留着過年、留着生活。

付出的當下都被笑着傻，錢一定有去無回，素昧平生，為何要把錢拿給他們？都說救急不救窮，這樣窮到谷底的人，每一步都艱辛，有時就缺一點錢，可能順利過關，也可能就此萬劫不復，我深信有能力就拉他們一把，有可能讓一個快跌下去的人慢慢地脫離困境。

當然有時會看錯人，也遇過貪得無厭的人，但是我從來不會因為這樣對人性失去信心，在不影響家計的情況下，我們能有多餘的能力去幫助別人，從他們後來努力生活的回饋，得到了好多。

別畏懼行善，上天安排了困難給每個人，也安排了解決的契機。我們是這些辛苦家庭的貴人，給了幫助，如何過關，就是他們的造化了。

及時行善，及時行樂，我們都期許自己成為最美好的風景。

【本文獲「神老師&神媽咪」授權轉載。】