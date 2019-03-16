想偏食寶寶吃青椒？試試台式青椒肉絲炒豆乾食譜｜神老師&神媽咪

終於盼到星期六工程師（筆者丈夫）要回來了，說好今天早上要回來，他還笑我今天要補課，他可以回家睡一天，結果飛機停飛只好改成今天晚上回來，早上一看訊息，他要改搭的飛機又停飛……是要什麼時候才回來？嗚……雖然他回來小孩還是我接、飯還是我煮，可是我想念他呀！

這幾天因為孩子們放學時間大亂，哥哥因為延後放學交通車沒得坐、弟弟下禮拜才開始上課輔班，4:00就放學，送妹妹上英文，三個人的時間卡在一起，接送三個小孩讓我疲於奔命，還得去買菜。但是一回到家，小孩的肚子才不管你剛剛接了誰送了誰……一到家就問要吃什麼……

五點送弟弟回到家先洗米煮飯，趕緊出門接妹妹、買菜，六點回到家大同電鍋把前一天的滷肉熱一下，氣炸鍋炸甜不辣、紅燒肉，三個爐頭全開，煎條馬頭魚（青根）、炒一盤青椒肉絲豆乾、煮一鍋味噌豆腐魚湯……六點半準時開飯……

人的潛能真的是被逼出來的，媽媽下班後的腎上腺素真不是誇大的……

人的潛能真的是被逼出來的，媽媽下班後的腎上腺素真不是誇大的……（Gettyimages／視覺中國）

青椒肉絲豆乾，是一道非常好送飯又簡單的菜，不喜歡吃青椒的小孩們可以一餐就把這道菜掃光光，調味料參考用，一定要一邊炒一邊試味道慢慢加！

【青椒肉絲豆乾】 材料： 青椒兩顆切絲 甜椒黃紅各半顆 肉絲半斤裝袋，倒一些醬油膏和生粉混合均勻 豆乾6片切片或細絲 蔥2根切段 蒜頭數顆 ---------------------------- 調味料： 醬油膏4大匙 沙茶醬2大匙 辣豆瓣醬1大匙

青椒肉絲豆乾，是一道非常下飯又簡單的菜，不喜歡吃青椒的小孩們可以一餐就把這道菜掃光光！（神老師&神媽咪提供）

作法： 熱鍋放一點油炒醃好的肉絲，炒到半熟後盛起； 再倒些許的油，下拍扁的蒜頭爆香，倒入豆乾； 中火煸到豆乾有些上色、香味出來後，倒入青椒絲拌炒一下，把肉絲倒回來拌炒； 這時陸續加入調味料，加一點水，拌炒到均勻，嚐嚐看味道，喜歡辣的豆瓣醬多加一點，不喜歡沙茶醬的，可以不放沙茶醬，醬油膏多倒一點； 調味完成，放下蔥段再炒一下就可以盛起。

神老師細細唸：

1）因為各家廠牌的調味料味道不一樣，請依照個人喜好調整調味料的量。

2）這裏的1大匙是指量匙1T（15cc）。

3）還可以加入黑木耳絲、紅蘿蔔絲、洋蔥絲……都很對味。

4）喜歡青椒軟一點的水可以多加一點，蓋上蓋子燜一下。

為了犒賞我這麼辛苦，工程師的出差費都交來買X5的輪胎（平時的五倍食量），這樣超合理的吼！

【本文獲「神老師&神媽咪」授權轉載。】