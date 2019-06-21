【夏至】吃生冷食物消暑　慎防小孩腹瀉︱謝嘉雯中醫師

今日是夏至，此時太陽直射北回歸線，是北半球一年中白晝最長的一天。夏至本是陽氣最旺的時節，但亦因天氣轉趨酷熱，大人和小朋友更容易多吃生冷食物，並長期待在冷氣環境，結果反至體內的汗水無法暢快地發散出來。貪涼吃冷，加上雨水持續增多，空氣濕度明顯上升，內濕加上外濕，除了使人感到四肢困倦外，更容易出現腹瀉腹痛。

如果小朋友出現腹部絞痛，大便稀爛，腹瀉現象，家長可以通過穴位和湯水調理身體。

湯水調理

蓮蓬淮山薏仁茨實瘦肉湯

材料：蓮蓬1個、淮山30克、生熟薏仁各30克、茨實30克、瘦肉適量。

功效：夏天荷花盛開，蓮蓬密擎。蓮蓬包括蓮房、蓮子、蓮芯，有清心消暑的作用，乾品、生品皆可用來煲湯。配合益氣健脾有收澀作用的淮山，健脾滲濕的薏仁，補脾益腎、止瀉的茨實;對輕度的腹瀉有防治作用，或用作胃腸型感冒後的湯水調理。油膩食物易致腹瀉，因此腹瀉時選用瘦肉煲湯較合適。

足三里、上巨虛穴位示意。(謝嘉雯中醫師提供圖片)

按摩小腿有妙效

按摩足三里和上巨虛穴，有調理脾胃，化滯止瀉的作用。

足三里：位於小腿膝眼下3吋（約4個手指的距離），脛骨前緣一橫指外。足三裡屬胃的下合穴，是人體三大保健穴位之一。

上巨虛：位於人體小腿前外側，在膝眼下6寸，足三裡穴下3寸，距脛骨前緣一橫指。屬足陽明胃經，大腸的下合穴。

足三里和上巨虛穴同屬足陽明胃經，中醫有句話「離穴不離經」，如果不懂找穴位，可直接以掌心來回按摩小朋友小腿前外側(脛骨前緣一橫指外)的足陽明胃經5至10分鐘，同樣達到調和腸胃，舒緩腹瀉腹痛的效果。

如果腹瀉持續，或時伴低熱，腹瀉次數太多，還是需要向醫生求診，以免身體丟失大量水份，引致脫水的危急症狀。