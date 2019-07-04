【升中派位】一次挫折非末日　社工建議家長用這5方法助子女面對

好快就到中一派位的日子，子女派得心儀的中學時當然開心，但當他們未能所願時，我們又可協助他們面對？以下給予大家一些小錦囊。 文：凌婉君姑娘（香港青年協會家長全動網單位主任）

加強子女控制事件的能力

當人相信自己有控制逆境的能力，就會更願意付出努力去改變處境。舉一個例子，一位數學考試不合格的學生，知道多加溫習後可改善成績，他會較容易及願意執行改正。所以當家長見到子女面對困難時，不要只說他「蠢」或者「懶」，而是應該與他討論在他能力內的解決方案。

讓子女明白事件起因與自己的關係

當人面對逆境，假如他能夠明白事件的起因及過程，將有助他清楚自己在事件中的角色：哪些是與自己有關、哪些是受客觀因素影響。當子女對逆境有一個客觀的掌握，就可減少破壞性的自責，加強他們面對困難的信心。故此，當子女有困難時，父母可以與子女一同分析事情始末。

讓子女明白事件的責任誰屬

出現挫折時，子女能否掌握自己的責任所在，會直接影響他們承擔結果的能力。如果子女覺得不需要為事情負上責任、過分自責或不清楚責任誰屬，他們會不想面對，反之，他們會採取積極行動。舉一個例子，子女經常遲到而被學校處分，如果他認同遲到與自己生活習慣有關，他會願意處理，但如果他覺得遲到是父母不叫他起床而引致，就未必願意改變自己來解決問題。故此，當子女面對困難時，父母與子女一同客觀分析事件責任所在是十分重要的。

出現挫折時，子女能否掌握自己的責任所在，會直接影響他們承擔結果的能力。（資料圖片）

讓子女明白事件對自己的影響

挫折對自己的生活會有多大的影響？如果子女覺得事件的出現會影響他生命的全部，誇大了問題的嚴重性，就不容易面對，抗逆力自然大大減低。例如一位面對公開考試成績未如理想的學生，他覺得考試是他人生的全部，他就會感到驚惶失措，反之，他只視考試失敗為個別事件，就會較有能力處理。故此，父母與子女面對逆境時，讓子女明白一些挫折不等於人生的全部，協助他們分析事件對自己的實際影響力，才能對準問題。

幫子女掌握事件的持續性

當人相信挫折是永遠持續的，他就會害怕面對，但如果他視問題的出現是暫時的現象而且好快會過去，他就愈有力能處理。例如子女面對鋼琴比賽落敗，他視之為暫時的現象，只要重新努力，事情就會有改善，他就會更有能力解決及面對，但如果他總覺自己技不如人，就會很難從失敗中振作，並作出改善。

當子女面對挑戰，父母最首先要處理自己的感受，問自己是否相信子女有能力面對，還是覺得子女未能處理？父母對子女能力的認同是直接影響子女處理逆境的信心。如果你能從容面對子女的逆境，你將會立下好身教，讓子女覺得問題是可解決的。

當子女因爲逆境而有情緒反應時，父母要認同他們的感受，讓他們感到父母的陪伴及同在的感覺，減少他們的壓力。「父母最能提升孩子的安全感及能力感」。在子女面對失敗時，我們可以拍拍他們的膊頭，認同他的感受說：「我明白你真的好失望。」或「你覺得這是一個大難關。」他會感到父母的支持，也有更大動機去面對問題。

（內容取材於《培育子女成才的12道密碼》）

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《提升抗逆力》凌婉君姑娘】

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