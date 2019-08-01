【EQ教育】解構小朋友發脾氣三大案例　「唔俾喊」係大忌！

孩子最近老是愛生氣、打人、咬人，怎麼辦？別再用你慣性的方式對待孩子，如壓抑他的情緒，或態度兇惡去處罰、打罵他，這些方式除了讓孩子依然故我之外，也會造成親子之間關係的裂痕，趕快學習正確的做法！

你是否發現，你家寶貝成長到某個階段後，忽然變得很喜歡咬人、打人，也愛亂發脾氣，這是怎麼回事呢？

孩子最近老是愛生氣、打人、咬人，怎麼辦？（視覺中國）

年齡區間：18個月到3歲多

台灣雙和醫院精神科主治醫師林宜正表示，孩子愛咬人、打人和發脾氣，常發生於1歲半至3歲多，這時他動作較靈活、會自己走路，卻還不是很能表達需求，就有這種反應。

事實上，這個階段，是很重要的學習自我階段，當孩子有探索週邊環境的能力，會發現原來他可以擁有自己想法，如可以摸這東西、吃那東西，心理學上稱時期為「自我中心階段」，孩子認為世界必須按照他的方式運作，不用考慮別人的想法，這時他有需求、不滿、生氣，卻無法確切知道自己要什麼，覺得別人應該按照他的方式，所以常發生打人、咬人的狀況。

遇到挫折就打人，先制止

林宜正醫師以自己孩子為例，兒子1歲半到2歲多時，碰到挫折就要打人或摔東西，如果孩子只是生氣，可先觀察，但若是咬人、打人，會傷害別人與自己的行為，與安全有關，要先制止！此時，可先握住孩子的手，堅定、嚴肅地說：「不可以！」之後再問他這麼做的原因。

由於孩子語言表達能力不好，父母可說出自己猜測的原因，問他：「我知道你想拿筆畫畫，但媽咪覺得很危險，所以不可以！」或「也許你想要拿剪刀，但爸比覺得很危險，所以不可以！」孩子可能會點點頭或搖搖頭。

讓孩子知道不能這樣做有原因，之後才能及早改正不好行為，並學習自己表達需求。

孩子們發生衝突，先觀察

當孩子們一起嬉鬧，互相跑來跑去追逐，或講話口氣較兇時，可先觀察；如果出現肢體動作，再出口制止：「不可打人」、「不可這樣抓別人」。

林宜正醫師強調，孩子須要練習如何與別人共處，父母可先在旁邊觀察，讓他學習自己處理問題。

孩子被別的小朋友推，又或者孩子想搶別人的玩具，父母應該怎麼辦？按圖看看三個案例的建議處理方法↓↓↓

孩子愛發脾氣，大部分父母都做錯了！

林宜正醫師表示，情緒沒有對與錯，生氣也是，面對孩子打人、咬人、發脾氣等情緒，大部分父母都容易犯以下錯誤，趕快改過來！你有犯以下的錯誤嗎？醫師建議父母可以這樣做↓↓↓

+ 2

正向教養，父母須花時間陪伴與引導

每個孩子天生的特質不同，有些孩子面對事件，會有咬人、打人、亂發脾氣的外向行為，有些孩子則以害羞、緊張、哭泣等內向行為來表現，父母應適時引導孩子。

實行正向教養，必須多花時間陪伴孩子，不能用打罵，或丟3C產品讓他不哭鬧就好，孩子經常接觸會養成對3C產品的依賴，使得情緒問題如焦慮、生氣都沒被處理，只是不吵而已；長期下來會失去對其他事物學習與練習的興趣，不但親子關係更差，人際相處也會出現問題。

林宜正醫師建議，越晚讓孩子接觸手機、3C螢幕越好，盡量多與孩子互動，並用正向教養法，培養孩子正面的人生態度。

諮詢醫師 林宜正 學歷：台灣中山醫學大學醫學系 現任：台灣雙和醫院精神科主治醫師（兒童青少年精神科門診、早期療育評估）、雙和醫院心希望關懷中心（自殺防治中心）督導醫師，兒童、心智障礙者性侵害案件早期鑑定團隊主責醫師，新北市兒童遊戲手冊編輯

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】