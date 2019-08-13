懷孕後與丈夫關係變差？應先理解爸爸面對的憂慮和壓力並不一樣

新成員的加入，對於想要孩子的家庭而言，是令人期待且美好的，但對於夫妻關係來說，從兩人世界變成多人世界，不少溝通問題就此產生，若是不善加處理，可能成為日後婚姻關係的一大危機。

剛新婚的夫妻，甜蜜的沉浸在兩人世界中，此時驗孕棒上的兩條紅線，表示著將有新成員加入這段關係，若這個寶寶是爸爸媽媽所期盼，或是婚前就有的生子規劃，對於迎接新生命的誕生，夫妻之間的親密度及互動都會更加緊密。

懷孕過程中，準媽媽的情緒及心理多少都會受到影響，隨著懷孕週數的增加，媽咪開始會擔心自己肚子越來越大、體重增加得太快，或是腿部水腫的情況越來越嚴重。對於懷孕初期的媽媽來說，最擔心的就是流產問題，懷孕後期則是害怕胎兒早產，妊娠期間的諸多擔憂會在媽媽的心裡造成許多不安。

另外，對於第一次懷孕的媽媽來說，可能常常聽到「生產很痛」、「養育小孩不容易」等說法，對於容易緊張的新手媽媽，當肚子感覺到一點點不適，就覺得擔憂或不安；寶寶生下後，也會開始擔心養育、花費問題，以上種種的情緒累積下來，都可能直接或間接的影響夫妻之間的關係。

剛新婚的夫妻，甜蜜的沉浸在兩人世界中，卻不知道有了孩子後一切都變得不一樣。（Getty Images）

不像懷著胎兒的女性，男性對於即將成為父親，經常無法真實體會懷孕帶給身體的感受，且內心也會存在不少擔憂及壓力。俗話說：「當上爸爸之後，才開始學習如何當爸爸。」當胎兒在媽媽肚子裡時，爸爸可能也會不斷想像寶寶出生後的樣子，例如，若寶寶的性別是男生，爸爸們總會想著之後要帶兒子去哪玩、要帶他玩棒球或足球等，很害怕自己無法扮演好爸爸的角色。

此外，寶寶的出生，也可能讓丈夫覺得妻子的重心都在孩子身上，忽略了自己，以上這些情況都可能讓夫妻間產生衝突，建議彼此可以找到一個平衡的方式，趁著寶寶有人照顧時，出門看看電影，重溫兩人世界的美好。

除了爸爸媽媽各自的身心壓力，小孩出生後種種可能面臨的狀況，例如：要幫小孩取什麼名字、以後要學什麼才藝、上什麼樣的學校等，都可能成為夫妻之間討論的問題。

丈夫對成為爸爸的心理變化與媽媽有所分別。（Gettyimages／視覺中國）

寶寶出生前，爸媽對於小孩的未來可能持有不一樣的看法，有時會有爭執的情況發生，建議準爸媽以開放的心參與討論，若能在孩子出生前取得教養共識，不但有益於減少日後的育兒衝突，也能讓孕期的溝通更有意義。

此外，夫妻親密度的維持一部分來自於經常性的身體接觸，但女性懷孕期間，容易對身材感到沒自信，加上挺著一個大肚子，可能減少對性事的熱情，且婦產科醫師也會特別交代，在懷孕初期及後期儘量不要從事性行為，以免對胎兒及媽媽本身造成傷害。

儘管懷孕中，準爸爸或準媽媽一定還是會有生理上的需求，但重點在於夫妻之間如何協調，像是改變姿勢、改由女性來幫忙等，使夫妻在懷孕期間還是能維持良好的性關係或親密互動，讓關係持續加溫。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】懷孕後，怎麼和老公的關係越來越差？】