懷孕會傳染？台醫院12護士待產　不孕症權威：無科學解釋但很常見

懷孕也是會傳染？台灣亞洲大學附屬醫院創院滿3周年，院內醫護人員則是「生」意盎然，3年來誕生32名亞大寶寶，目前有12名護士懷孕待產，員工戲稱：「沒想到懷孕也是會傳染。」 對此，不孕症治療權威李茂盛說，確實觀察到這類有點玄的現象，同一辦公室、教室的女性，常會一起來月經，甚至有人懷孕，「孕」氣就會來，連著好幾人一起懷孕。

一人懷孕，之後會「好孕」不斷

李茂盛醫師說，連不孕治療也是如此，如果週一開工，當天不孕患者驗孕發現，「造人」成功，當週不孕患者治療成績就會明顯變好，甚至可以高達八成，不孕患者有如抽到好籤，好孕連連。

至於懷孕為何會傳染？李茂盛指出，這並無任何科學證據，但觀察門診狀況卻常是如此，只能以玄奇的角度來解釋。

懷孕真的會傳染？（Gettyimages／視覺中國）

亞大醫院院內女性員工接連懷孕

亞洲大學附屬醫院院長許永信表示，護理人員是每家醫院的中流砥柱，該院積極營造友善工作環境，搭配合理工作時數，以及穩定薪資結構，讓員工安心懷孕生子，才會「好孕連連」。

亞大醫院婦產部長洪滿榮說，婦產科的醫療團隊是院內女性員工最強力的後盾，懷孕期間出現任何異狀，都能獲得立即且妥善的協助。曾有員工於懷孕後期上班時發現胎動異常，趕緊赴產科檢查，發現是因胎兒窘迫引起，便立刻安排監測胎心音變化，順利讓寶寶平安健康出生。

亞大醫院肝病中心個管師洪惠娟下個月即將臨盆，她說，在發現懷孕前，工作時不小心用手肘頂到另一名已經懷孕3個月的同事肚子，當時連聲道歉，沒想到，過了兩個月，就意外發現自己竟然懷孕。

亞大院長表示，營造友善工作環境，讓員工安心懷孕生子，才會「好孕連連」。（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】懷孕會傳染？婦產名醫表示：門診常發生】