試足3年仍無BB　醫生檢查夫妻都沒問題　最後發現不孕元兇竟是它

每7對夫妻就可能有1對飽受不孕困擾，排除生殖器官造成的問題，鼻子嚴重過敏，很可能也是不孕的原因之一！如果本身長期飽受鼻塞、鼻涕倒流所苦，不妨先調理一下，「好孕」很可能就不遠囉！

36歲林小姐已經結婚3年，平時未採取任何避孕措施，去西醫婦產科檢查夫妻雙方都沒有問題，但因為有嚴重的鼻過敏問題而常常半夜鼻涕倒流、鼻塞、流鼻水而不易入睡，原先只是想尋求中醫調理鼻子過敏，經過3個月的中藥與針灸治療，鼻過敏顯著改善，沒想到這期間竟然意外「做人成功」。

林小姐原本已經要去西醫生殖醫學做人工生殖的計畫，因為中醫調理而就此打住，如今她已經順利產下一個健康的男寶寶，惱人的鼻過敏問題也改善非常多。

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不孕症先看中醫還是西醫好？

周宗翰醫師指出，中醫治療需從「整體」出發，身體各部位互有關聯、彼此影響，有時候只是把失眠、鼻過敏、腹瀉、白帶等症狀改善，患者身體狀況好轉，自然而然就懷孕了。建議夫妻如果預計一年後要懷孕，至少要在3～6個月前就開始看中醫調身體，才能把體質調整到適合懷孕的狀態。

中藥不含荷爾蒙，但許多「補腎陽」的藥物卻可以模擬出黃體素在人體發揮的功能；中醫雖然沒有排卵針，但能藉由調整體質來幫助排卵、提升卵子品質，例如：有早發性卵巢衰竭的病人，可經由中醫調養後懷孕。若在西醫做了2～3次人工授精或試管後，仍未懷孕，建議可到中醫調理；若決定先看中醫，調理3～6個月（1～2次療程）後若未懷孕，也可再轉往西醫治療。

周宗翰醫師解釋，懷孕是機運問題，不管是中醫調養或是西醫人工生殖，都只是提高生育的機會，沒有百分之百成功的。例如：風濕免疫的患者使用的西藥如果過於複雜，同樣對於懷孕也會是一種阻力，這時中醫的頭皮針、耳針，藉由刺激大腦皮質調節免疫以提高受孕機會，就是一個可嘗試的方式。

壓力、情緒不穩也容易導致不孕！

周宗翰醫師在臨床上發現患者的心理和精神狀態也是影響過敏與不孕的一個重要的因素。心理壓力較重的婦女，她們的內分泌會受到影響，免疫機能也容易因為波動的情緒而失調，影響受孕的機會。一對不孕夫婦檢查的各項指標都正常，而不孕原因又無法解釋的時候，這時常常表現為情緒緊張、焦慮和抑鬱，反而對於不孕情況雪上加霜。

因此，心情的調適絕對是非常重要的，放鬆心情、良好的睡眠，加上對醫師、對另一半足夠的信任，減少情緒對於受孕的影響，再檢視一下自己的身體是不是有過敏的症狀，找個適合的中醫師先調整過敏，提升自己懷孕的成功率，相信距離送子鳥上門的日子就不遠了！

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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】