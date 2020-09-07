補充魚油絕非愈多愈好　研究指Omega-3濃度太高令過度活躍症惡化

家有過動兒，父母可會心力交瘁，不過，早前一項研究發現，部分過度活躍症孩童體內缺乏omega-3脂肪酸，如果適量補充魚油，就能改善的專注力與警覺性，療效竟與傳統藥物差不多。

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研究團隊分析92名過度活躍症孩童，年齡在6至18歲，所機分配，一組攝取高單位的魚油，每日補充1200毫克EPA，另一組則是服用安慰劑，歷經12週之後，觀察行為改變情況。

結果顯示，原本體內omega-3脂肪酸濃度較低的小朋友，經補充高單位魚油後，大幅改善專注力與警覺性。如果體內的omega-3脂肪酸濃度正常或是濃度較高，則沒有顯著效益。部分體內omega-3脂肪酸濃度偏高的孩子，在補充高單位魚油後，反而適得其反，表現更為衝動，過度活躍症狀惡化。該項研究負責人為中國附醫兒童青少年精神科醫師、倫敦國王學院訪問研究員張倍禎，研究已發表於國際期刊《轉譯精神病學》（Translational Psychiatry）。

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+ 3 + 3 + 3

為何於補充魚油，可以改善部分過度活躍症小朋友症狀，目前作用機轉還不清楚，部分學者認為，部分過度活躍症患者體內微發炎狀態，在補充抗發炎的EPA之後，就有所改善。另一假說則是EPA會轉換成DHA，調節體內多巴胺濃度，進而改善多巴胺濃度不足造成的過動、注意力不足等症狀。

由於體內omega-3脂肪酸濃度多寡，必須透過抽血檢測，才能得知結果，研究團隊建議，家長可以多觀察小朋友身體狀況，如果皮膚乾燥、頭皮增多、皮膚過敏與乾眼等症狀，疑似omega-3脂肪酸不足，建議建議諮詢精神科醫師，是否補充魚油。至於一般人，建議每周吃兩次魚、四次堅果來補充omega-3脂肪酸。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：改善過動兒補充魚油．得看體內omega-3濃度】