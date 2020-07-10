寶寶含飯不肯吞　餵一餐花1小時以上？心理學家分享有效改善秘訣

「寶寶不愛吃東西，邊吃邊玩，餵一頓飯，得花上一個多小時」、「才一口飯菜，卻含在嘴巴裡一、二十分鐘，不肯吞下去」……許多家長都有類似困擾，孩子吃飯速度超慢，擔心營養不夠，影響發育。

台灣國泰醫院復健科臨床心理師黃琡惠說，「幼兒的飲食習慣是可以被訓練的」，而父母必須接受並尊重每個孩子在「吃」上面的差異，鼓勵孩子「吃對的」食物，塑造愉快地吃、好吃的氛圍。如果照顧者因為憂慮寶寶太瘦、長不高，或是趕著上班、做家事，而強迫孩子「吃」，甚至打罵，可能讓孩子將吃與擔憂、焦急、害怕等情緒混雜在一起，反而不利於培養正確的飲食習慣。

黃琡惠臨床心理師指出，吃是人類原始而直接的需求，從嬰兒期的餵養喝奶開始，但除了為生存，滿足飢餓的需求外，「吃」的過程同時也是情感交流的時刻，處於輕鬆、平靜愉悅的心情下，就能自然地吃，大人小孩皆是如此。



父母要如何塑造用餐的氛圍呢？點圖了解培養兒童正確飲食習慣的方法：

黃琡惠臨床心理師說，良好飲食習慣還包括，飯前一小時不要吃零食甜食、飲料、不做劇烈運動。每個孩子對食物的喜好、食量的多寡、進食速度的快慢，均各自不同，家長不要強迫孩子在短時間進食，以免出現反效果。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】寶寶吃飯慢，這些好習慣有助培養正確的飲食模式】