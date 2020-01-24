農曆新年來了要盡情玩！資深社工建議這些親子活動趁假期增進關係

新年快到了，平日孩子們功課多而沒時間去玩，父母就可以好好運用長假期，趁與子女外出拜年，在交通工具上、到親友家又或者都大自然一齊玩個不亦樂乎，一家人聯繫，最有效一定是玩。 文：凌婉君姑娘（香港青年協會單位主任）

小玩具成拜年必備用品

新年父母與子女一齊到長輩和朋友家拜年，定會花上不少時間乘坐交通工具，但現在見到小孩在乘車中只用智能手機，這當然不理想。

筆者建議其實為小朋友解悶，父母可帶些小玩物，如顏色筆、小畫冊或小車圖書，讓子女在車上打發時間，父母也可與他們一齊玩，親子在玩樂中加強聯繫，真是一舉兩得。

在親友家享受親子遊戲

父母可與子女在拜年前準備定一些集體小遊戲，到了親友家拜年時，尋找機會與親友一玩，例如邀請小朋友準備IQ 問題，到親友家向他們提問，答對問題有小禮物，又或者準備桌上遊戲與親友一齊玩，親友在遊戲中馬上熟悉起來，小朋友又參與拜年當中，真是一個好方法。

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讓子女親親大自然

新年難得長假期，我非常鼓勵父母可安排一整天的時間，與子女一同到郊外走走，一家人行下山。目的的讓小朋友接觸大自然，一同呼吸新鮮空氣，一家人一齊玩，就能大大增進親子關係。

與子女一同到郊外走走也是不錯選擇。（Leo Rivas/Unsplash）

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《新年來了，要盡情玩》凌婉君姑娘】

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