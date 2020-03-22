【父母離婚】以商量代替傷害：破碎家庭也能給孩子幸福童年

編按：家庭靠父母之間的愛情支撐，當愛情消逝，照顧孩子的責任不代表隨之而消失。不少人認為在破碎家庭長大的孩子，不會比完整家庭的愛多，但只要父母堅守對孩子負責，孩子仍然可以有一個充滿愛的童年。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「以商量代替傷害」 離婚家庭的孩子也能健康成長」，刊於01撐場】

最近在看黃秋生為社會福利署拍攝的宣傳片——「以商量代替傷害造就樂二代」，主要說離婚父母應該如何處理與子女之間的關係，以及父母之間出現問題時的情緒處理。我覺得非常有意義，常說離婚會對孩子造成很大影響，但其實離婚的家庭也能培育出健康快樂心靈的孩子。真正會影響孩子的是父母之間的爭吵，這才是孩子心靈創傷關鍵。

父母看似家常便飯的一次爭吵，有時候可能會成為小孩子一輩子的童年陰影。在孩子的眼裡，平日溫柔可人的媽媽，和幽默風趣的爸爸，都變成了兩隻面目猙獰的大怪獸，大聲咆哮、拼命撕扯。這恐怖的畫面，會停留在他們的記憶裡，一生難以忘卻。有心理研究表明：父母經常吵架，常受到父母負面情緒影響的孩子，心理出現問題的機率達32%，同時，他們容易陷入人際交往障礙，對未來生活缺乏信心，尤其易對婚姻產生恐懼感。父母的關係，深深影響著孩子的性格。

每個父母，都想將世上所有的美好的東西送給孩子。但其實，父母能夠給孩子最好的禮物，不是昂貴的物質，而是讓孩子在愛的浸潤中長大。

父母能夠給孩子最好的禮物，是讓孩子在愛的浸潤中長大。（gettyimage/視覺中國）

約克公爵安德魯王子（The Prince Andrew）和前妻莎拉（Sarah）的相處模式十分值得大家參考及學習。兩人離婚後沒有反目成仇，反而一直保持著朋友的關係。在養育兩個女兒方面，兩人都有商有量，給與孩子的陪伴，從未減少過。他們會一起陪孩子過節慶祝，一起參加孩子的畢業典禮，家中隨處可見一家四口的合影。女兒們得到的愛，並沒有因為他們離婚而絲毫減少。對於女兒們來說，爸爸媽媽能夠友好地相處，一如既往地愛她們，家人之間的親情沒有受離婚所破壞，是最讓人高興的事。他們一家四口，也被英國媒體稱為「世界最佳離異家庭」。孩子雖是夫妻的愛情結晶，但即使雙方不再相愛了，請別輕易地傷害這神聖的小心靈。

安德魯王子與莎拉在1986年結婚，在1996年離婚。（視覺中國）

大人總說，孩子還小，很多事情都不懂。其實他們人小心不小，父母感情好不好，他們一眼就知道。即使父母之間無愛，但仍能全心全意地將愛給予孩子，那孩子依舊能在離婚家庭裡健康成長。所以，如果不愛了，也請不要當著孩子的面互相傷害，留給彼此的體面，就是給孩子最好的愛，同時也給他們一個充滿愛和陽光的未來，讓他們能夠在未來的路上，學會愛人，也能夠坦然享受被愛。

內容提供：煩糕

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