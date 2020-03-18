【新冠肺炎】孩子停課無心向學？　三個方法令孩子積極學習

編按：由於疫情關係，放了近乎兩個月的新年假仍未到盡頭。孩子留在家中百無聊賴，學習難以集中，影響知識吸收。家長應該如何做，才能讓孩子不會在家虛耗光陰呢？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【停課不停學】孩子停課空閒時間多 家長應如何讓孩子寓學習於娛樂？」，刊於01撐場】

最近在Youtube上看到了一個中二生「雞丁」的影片，年僅十多歲的中學生就能自己拍片、收音再以Rap的方式自制MV，其頻道的訂閱人數更達過萬人，筆者實在佩服這位小朋友的才能與勇氣。

（Youtube截圖：生活-雞丁@RAYVEL Studios）

同時，亦有人疑惑：孩子停課了是否太得閒？距今，中小學學生停課已經近兩個月了，很多家長都會為孩子的學業操心。在家裏的日子，誘惑固然是多不勝數，究竟家長又可以怎樣讓孩子專心學習，同時又寓學習於娛樂？

一、代幣獎賞制

在學校，老師的督促以及同儕之間的交流都能鼓勵學童學習。然而，在家中享有悠長的假期，無疑就令他們的學習動機減退。其實，家長可以設立一個有系統、具預知性的回饋制度，去增加孩子的學習動機。「代幣獎賞制」是基於行為學習理論中的增強原理，將獎賞與目標行為掛鉤，每當孩童達到指定的目標行為，孩子便能得到代幣，而這些代幣是可以累積的，用來換取孩子喜歡的活動、實物或自由時間。

將獎賞與目標行為掛鉤，每當孩童達到指定的目標行為，孩子便能得到代幣，而這些代幣是可以累積的，用來換取孩子喜歡的活動、實物或自由時間。（Steve Johnson/unsplash）

首先，家長需要讓孩子清楚知道目標行為的要求，例如：要完成一個練習。然後，家長就要選擇一個代幣，這個代幣可以是磁石、籌碼或者貼紙等。接着，就是訂立增強兌換物及代幣的對換率以及評估方法。同時，家長亦可以加入扣分制，當孩子出現不適當的行為時，便扣除他們的代幣。

二、多感官學習

研究發現，要增加孩子的學習趣味性和記憶力，便要實行「多感官學習」。何謂多感官學習呢？顧名思義，就是免去傳統的學習方式，善用一些小工具或網上資源。例如，當你在教導較年幼的孩子識字時，你可以利用一些小工具，例如磁石或珠仔，將文字的結構與部首分開，如將「開」、「問」、「悶」等字的結構分拆，讓孩子重新組合。比起傳統的抄寫方式，這樣除了能夠增加趣味性外，亦能讓孩子明白到文字的組成，從而鞏固其記憶力。

比起傳統的抄寫方式，這樣除了能夠增加趣味性外，亦能讓孩子明白到文字的組成，從而鞏固其記憶力。（Element5 Digital/unsplash）

對於較年長的學童，家長便可以善用網上資源。香港教育城一直為本地學童提供了多元的學與教資源，讓學童在停學期間仍然可以持續學習。家長只需要到教城網站，免費申請一個公眾帳號，就能夠享用一些遊戲化的學習平台，如「小校園」、「English Campus」和「知文識趣」等等 ，同時亦可在「教城書櫃」閱覽一系列的電子書，當中的電子書數量已多達200萬。

三、體驗式學習

其實，香港的孩子由小學到中學，一直都在面對不同的考試，但卻缺乏了「體驗式學習」，以致孩子欠缺自理能力。因此，除了學習一些硬邦邦的知識外，家長亦可以善用這段時間，讓孩子學習不同的生活技能，例如：如何使用洗衣機，如何使用洗潔精以及如何做一些簡單的料理等等。這些知識都是孩子在學校無法學習到的，家長亦應該教導孩子去分擔家頭細務。

除了學習一些硬邦邦的知識外，家長亦可以善用這段時間，讓孩子學習不同的生活技能，例如：如何使用洗衣機，如何使用洗潔精以及如何做一些簡單的料理等等。（資料圖片）

家長亦可以參照孩子的興趣，利用這段日子去加以培育，就正如近日爆紅的「雞丁」一樣，停課為他造就了更多影片製作的機會。在這個艱難的時期，願孩子能夠重恰愉快的悠閒時光外，亦能保持良好的生活習慣，持續地學習，真正做到「停課不停學」。

內容提供：喬木

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