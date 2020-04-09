【兒童氣管敏感】JVC首部負離子空氣清新機　可放私家車杯架用

日本影音品牌JVC過去推出不少汽車音響，早前更首次推出負離子抗菌空氣清新機 KS-GA300，內置HEAP濾網，除了擺放於汽車車廂，亦適合居室房間或辦公室，幫手抗菌及淨化空氣。

常常要車氣管敏感的小朋友出入？看看這款可放於車廂杯架的空氣清新機（點圖放大瀏覽）：

KS-GA300採用HEPA三層過濾系統，圓筒型設計可360°捕捉污染漂浮物。面層的纖維網可阻隔毛髮、寵物皮屑及灰塵，中層為高效HEPA濾網能捕捉PM2.5懸浮粒子、花粉、致敏原、細菌等有害污染物，底層為活性碳濾網能有效消除煙霧及異味。

此外，KS-GA300更備有ion Generator，可產生每秒高達 5 百萬粒負離子作快速抗菌、淨化灰塵及消除甲醛等異味，令空氣保持清新潔淨。

KS-GA300採青纖巧杯型設計，直徑只有66mm，可放置於車箱飲品架或枱面上。多功能面板以藍光配襯，具有無接觸式開關設計，只需用手在機頂掃一掃，面板上的動作感應器會偵測到手部動作而執行開關或轉換風速。多功能面板更可同時監察空氣質素、顯示溫度及濕度各項重要環境資訊。

【相關圖輯】Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機登場 機身重量減輕吸力不減弱（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 7 + 6

【相關圖輯】新冠肺炎｜抗病毒漂白水不如肥皂？3大缺點外套手機點消毒最好（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「BetterHome.hk」授權轉載。】