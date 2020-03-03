洗BB衫不能用這3種清潔劑！隨時引發皮膚病、呼吸道疾病甚至癌症

寶貝體質嬌弱、肌膚細嫩，媽咪們更應講究所使用的衣物清潔劑，以免對寶貝形成傷害。

五大衣物清潔好幫手

1. 寶寶專用清潔劑：專為嬰幼兒設計的衣物清潔劑含有特殊配方，在去除汙漬的同時，不為衣料及肌膚帶來負擔，給寶貝提供多一分呵護。

2. 中性洗潔劑：不管是日常清潔或是重點去污，都可使用中性洗潔劑（如：冷洗精、洗精），溫和的成份既不傷衣料，也不刺激寶貝的肌膚，是很理想的清潔用品。

3. 水晶肥皂：某些難以去除的汙垢需要使用含鹼性清潔劑加強去汙效果，此時水晶肥皂即可派上用場，若擔心殘留，以溫水大量沖洗即可。

4. 氧系去污劑：氧系去污劑主要成分為雙氧水，比一般市售的氯系去污劑來得溫和，使用於清潔寶貝的衣物較安心。

5. 天然去污劑：現代人環保意識抬頭，許多天然的去污劑（如：小蘇打粉、白醋、檸檬酸）廣受歡迎。洗衣前加入一杯小蘇打粉，可軟化水質，強化洗淨力；洗衣最後程序加入1杯白醋或2茶匙檸檬酸，可取代柔軟精，中和洗劑，避免殘留。

神奇的小梳打粉

神奇的小梳打粉本身是化學品，在西方國家（特別是德國）常被拿來當作清潔劑使用。不過要注意，如果將衣物浸泡在小梳打粉水中過久，可是會發酵發臭的！小梳打粉在超市就可以買到，價格十分便宜，不過因為小梳打粉通常是拿來做為西點蛋糕的副材料，因此要在麵粉區才可以找到它喔！

除了將髒衣物泡在小梳打粉水中，沾有奶漬、果汁漬的衣物冲水後，也可利用濃度較高的膏狀小梳打粉塗在上面，同時輕輕搓揉，讓清潔力滲入衣物纖維裡，切忌“輕輕搓揉”即可，才不會使衣物在反覆搓揉過程中變形。

【相關圖輯】武漢肺炎｜日本專家公開6大避免感染方法 原來呢個動作最危險（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 2

3種不建議使用的清潔劑

1. 含石化界面活性劑：市面上所販售的清潔用品大多含有石化界面活性劑，這是一種石油衍生物，不但是生態殺手，長期使用會殘留在體內，輕則引發皮膚病變，嚴重者甚至有罹癌可能。

2. 含螢光劑：某些衣物清潔劑含有螢光劑成份，雖然標榜可使衣物增亮，但長期與肌膚接觸容易引發過敏，產生紅腫、發癢、起疹子等症狀，螢光劑一旦附著於衣物纖維上即不易去除，若進入體內會與蛋白質迅速結合，不易排出體外。

3. 含氯：含氯的清潔劑容易產生有毒的氯氣，不小心吸入人體，會造成呼吸道損壞，嚴重危害身體健康。

家事達人小叮嚀

產品標示成份一長串，讓你看得一頭霧水嗎？家事達人陳映如提供幾個更簡便的辨識方式，例如可選擇有「綠色環保標章」認證的清潔用品，或是標示「中性」的清潔劑，只要選擇這類產品即可安心使用於清潔寶貝衣物。

【相關圖輯】向近藤麻理惠偷師！衣物、食材、廚具、雜物收納法大全（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 36 + 35 + 34

作者簡介： 陳映如 現職：自由自在的文字工作者 學歷：澳洲南昆士蘭大學企研所 經歷：擔任過《收納play》、《MY LOHAS》、《漂亮家居》、《親子天下》等多家雜誌的編輯。 著作：《生活魔法家~居家實用妙點子300招》、《輕鬆玩收納》、《10分鐘懶人快速收納365》等書。

【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】