膠盒不加熱就OK？油脂也會溶出塑化劑　不想孩子吸收過量要這樣做

現代人生活中幾乎離不開塑膠用品，從吃早餐時的塑膠容器，裝午餐的便當盒，晚上付錢時摸到以熱感應紙製成的收據，無形之中不斷累積塑化劑！台灣成大環境醫學研究所特聘教授、台灣公共衛生促進協會理事李俊璋指出，生活中的塑化劑無法避免，重點是養成良好習慣，減少使用塑膠產品，就算身體吸收塑化劑，但只要在「安全容許量」下，兩天之內身體就能代謝掉。

成大環境醫學研究所特聘教授、台灣公共衛生促進協會理事李俊璋指出，生活中的塑化劑無法避免，重點是養成良好習慣，減少使用塑膠產品，就算身體吸收塑化劑，但只要在「安全容許量」下，兩天之內身體就能代謝掉。（GettyImages）

難不吃到毒物 養成安全限值觀念

李俊璋說明，生活中毒性物質無所不在，來自人、環境和物品，一定會有風險，但有風險不等同有危害。很多風險其實來自「人」不自覺的習慣造成，要如何安心吃？放心用？就要認識毒物，並且具備安全限值的觀念。「化學物質的量只要低於標準，就可以安全使用。只有劑量超過肝臟無法代謝的程度，人才會生病。」

他補充，由於儀器方法、偵測極限緣故，不可能有毒物「零檢出」。安全限值是經過長達兩年動物實驗，再換算成人體每公斤可吃進去的量，而且安全許可量訂定嚴格：「許多報導上毒物超標，其實要超標二十幾倍以上，才需要擔心可能有危害。」

不加熱就沒關係？油脂也促溶塑化劑

李俊璋提到，塑化劑是磷苯二甲酸的酯化衍生物，常用於添加在塑膠製品中，使塑膠具有柔軟、可彎曲和折疊的性質。許多人以塑膠容器盛裝食品，其實溫度只是關係容器是否變形，和是否溶出塑化劑沒關。研究發現，確實有不少包裝食材在加熱後釋放塑化劑，尤其盛裝越油的食物越容易釋放。

如何避免吸收過量塑化劑？看看專家實用建議（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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