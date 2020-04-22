【停課在家學】三孩媽媽分享小貼士　善用網絡調節在家工作時間

在疫情期間，家長和小朋友都增加了不少在家時間，亦因此多了很多煩惱，無論是學習上還是生活節奏上。勇於跳出教育制度框架的Annie，三個小朋友都沒有上幼稚園，因此對於「在家學習」的經驗比一般人來得多，大家不坊參與一下。

Annie本身從事老師的工作十來年,當自己有小朋友後就想如何發揮到小朋友應有的特質、長處，如何做到因材施教，因此最段決定三個小朋友都不上學，自己運用不同資源去協助小朋友學習。

需不需要時間表？

Annie認為疫情期間為小朋友設立時間表沒有絕對的好處或壞處，她認為４至５歲或更年幼的小朋友未去到需要特定時間表，但需要設立一些規律，例如早上起床要先去刷牙然後吃早餐，沒有時限但有特定步驟。

至於小學階段的，Annie建議可以用時間表，因為上學的模式也是時間而訂，但會在下午4至5時左右完結時間表的安排，讓她們自由活動。最後Annie更分享一招意想不到的做法，她會讓在家的小朋友更換睡衣在家學習，因為穿著睡衣，習慣上會令小朋友更懶洋洋及沒有太多投入度，因此大家可以考慮早上刷牙洗臉後，讓小朋友更衣。

Annie還有更多實例分享，大家記得看完片段！

【停課在家學播放時間表】

由3月2日起，01親子每日會為大家送上「停課在家學」教學影片，為不同程度嘅學生提供各科教學，此外更有體能及身心靈教室，全方位照顧大家的需要。