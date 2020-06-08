香港冰球母子檔　為陪兒子甘從溜冰學起：當時場內只有我一名女性

「最好的親子關係，是像朋友一樣的相處。」喜愛冰球的兒子Gordon與媽媽吳思琪就是這樣一對親如朋友、超級有愛的母子檔。而冰球，則成為他們擁有更多共同話題、拉近親子關係的重要所在。

出生於2008年的Gordon，主打後衛，球齡6年，喜愛維加斯黃金騎士隊。自五歲開始，Gordon便逐步練習花樣滑冰。八個月後，在爸爸同事的推介下，Gordon接觸到這項世界上最刺激之一的運動—冰球，自此便開啟了他的冰球之旅。直至今天，Gordon已經成為了香港冰球訓練學校U12代表隊的成員。

媽媽吳思琪則是在陪伴和等待兒子冰場練習的時候，發現場內的小朋友都非常享受訓練過程。受到他們的氛圍感染，讓這位媽媽對兒子喜歡的這項運動亦產生了興趣，想一試究竟。吳思琪希望跟小球員們一樣能在場內自由溜來溜去，這樣便可以跟兒子一同溜冰。於是媽媽思琪開始學習滑冰。三個月後，當掌握了基本的溜冰技巧後，她便正式學習冰球。

2014年的一個星期六早上，Gordon參與了香港冰球訓練學校每週在西九龍中心進行的恆常訓練，那是他初次體驗冰球。他先被安排與其他成員組成小組進行溜冰訓練。 Gordon花了些時間熟悉冰鞋，與花樣滑冰相比，冰球的冰鞋更容易滑倒。儘管摔倒了很多次，但都無損他對冰球的興趣。對於訓練，他相當樂在其中，更值得高興的是，他在冰場上認識了許多志同道合的新朋友。

媽媽吳思琪第一次正式打冰球則是在2015年1月西九龍中心學習時。「當時場內只有我一名女性，還是跟一群年輕小朋友和消防員一起。我猜當時只有我一個是初學者，所以教練在第一堂課特別指導我一些溜冰技巧。我在練習的時候，有經驗的都在另一邊排隊練習射球。初時感覺有點尷尬，但當時間慢慢流逝，這種感覺便逐漸消失。45分鐘的訓練沒有把我累倒，只是確實需要大量的體能，無可避免地全身都是汗。這項運動的確一點也不容易，只有多花時間練習才能慢慢進步。」

跟很多人一樣，Gordon喜歡冰球，正是著迷於冰球的速度與激情，他也相當享受刺激的比賽。同時，Gordon亦喜歡結交新朋友，透過冰球，他認識了很多同樣喜歡這項活動的朋友，閒餘時更會一起玩樂。除此而外，Gordon有機會隨隊到各地參加比賽，例如到台灣、上海以及北京等地，令他能接觸並感受其他城市的文化。

Gordon最難忘冰球的時刻是2018年Hockey 5 代表冰球學校U10打入總決賽，當時他開心、興奮和又緊張，心情難以形容。難得一嘗總決賽之體驗，促使整隊球員更加齊心、決心、大家希望在這決賽中做到最好。那時雖知道隊手的實力非常強，但得到教練、家長及隊員互相鼓勵及支持，最終以亞軍完成比賽。

儘管摔倒了很多次，都無損Gordon對冰球的興趣。（香港青年協會家長全動網授權使用）

參加冰球夏令營亦是一個非常好的機會，可以讓Gordon學會獨立、培養耐性和學習包容的重要性。他最近一次暑假到了瑞典參加冰球夏令營，這無疑是一個千載難逢、擴展眼界的機會。

在校內，香港冰球訓練學校在課程中還推行了正向思維，大大増強Gordon的自信心，除了對學習方面有益處外，更是令他明白到團隊精神的重要性，學會堅持和包容他人。而對於媽媽吳思琪來說，冰球的速度和刺激的比賽同樣是吸引她的重要因素。最重要的一點是，她很喜歡觀看兒子Gordan在溜冰場上努力的模樣。

因為懂得每一段冰球故事蘊含的熱愛，所以更珍惜每一顆向著冰球不斷前行的心，期望眾志成城的努力之下，會有更多人感受到冰球迷人的魅力，推動香港冰球成為全民參與、全民喜愛的大眾運動。

Gordon媽媽補充：在疫情期間，除了定期進行網上教學、為升中面試作好準備外，亦有嘗試在家中做體能訓練。Gordon會利用教練教導的體能訓練方法在家中進行，也會抱起在家中的白兔作舉重訓練。

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：上陣不離父子兵，其實冰球母子檔一樣型格有愛！】

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