【新冠肺炎】因疫情自肅2個月　日本暖爸拍片記錄和女兒每日一笑

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，日本政府鼓勵國民「自肅」（自律地減少社交接觸）。日本有位暖爸因此和家人抗疫2個月，每天拍下和女兒一起微笑的短片，剪成1分半鐘短片放上Twitter，寄語共同抗疫的大家在艱難的日子中，也不忘感謝家人和微笑。

（Twitter影片截圖）

日本暖爸スパイシーさくら（@STOCKMAN_SAKURA）在Twitter上載和女兒的「每日一笑」，指自己在家和女兒一起也少不了「困獸鬥」的情況，但希望藉着每日一笑，提醒大家要感謝家人的陪伴和同行，更要不忘微笑。

暖爸初時只是和女兒普通地向鏡頭微笑，但中段起，父女也創作不少「搞鬼」意念，例如利用滑板滑到鏡頭前、扮媽媽大肚、爬進爸爸的背包和家中的櫃桶，又利用鏡頭遠近讓女兒好像在父親的手心或杯中，有時更在玩遊戲時忽然向鏡頭甜甜一笑，愈來愈有心思。透過影片，亦知道家人在「自肅」期間過生日，當然也要開心大笑。影片的最後一幕，更是暖爸一家四口一同微笑，十分窩心呢！