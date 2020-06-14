【新冠肺炎】因疫情自肅2個月　日本暖爸拍片記錄和女兒每日一笑

撰文：王淑君
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新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，日本政府鼓勵國民「自肅」（自律地減少社交接觸）。日本有位暖爸因此和家人抗疫2個月，每天拍下和女兒一起微笑的短片，剪成1分半鐘短片放上Twitter，寄語共同抗疫的大家在艱難的日子中，也不忘感謝家人和微笑。
（Twitter影片截圖）
日本暖爸スパイシーさくら（@STOCKMAN_SAKURA）在Twitter上載和女兒的「每日一笑」，指自己在家和女兒一起也少不了「困獸鬥」的情況，但希望藉着每日一笑，提醒大家要感謝家人的陪伴和同行，更要不忘微笑。
暖爸初時只是和女兒普通地向鏡頭微笑，但中段起，父女也創作不少「搞鬼」意念，例如利用滑板滑到鏡頭前、扮媽媽大肚、爬進爸爸的背包和家中的櫃桶，又利用鏡頭遠近讓女兒好像在父親的手心或杯中，有時更在玩遊戲時忽然向鏡頭甜甜一笑，愈來愈有心思。透過影片，亦知道家人在「自肅」期間過生日，當然也要開心大笑。影片的最後一幕，更是暖爸一家四口一同微笑，十分窩心呢！
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俺と娘が時にケンカをしながらもニヤッとし続けた自粛期間の約2ヶ月をまとめてみました。— スパイシーさくら (@STOCKMAN_SAKURA) May 31, 2020
なにかと不安定な日々を楽しく過ごせたのは間違いなく家族のおかげでした。 感謝!!
まだまだ気を許せない日々が続くと思いますが
笑顔は忘れずいこうぜ〜！#一日一笑 pic.twitter.com/6BoV6nm6HL