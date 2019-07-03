【小一面試】救恩學校接納學生「多樣性」　校長：易擦出創意火花

Happy School救恩學校是很多家長的心水選擇，該校的小一簡介會於早前已結束，林克忠校長透露，小一的入學面試同樣會令學生笑着離開，又指不一定是精靈、外向的學生才能入讀救恩。「不同性格的學生，更易擦出創意的火花。」林校長說。

林克忠校長。（資料圖片） 救恩學校（小學部）是不少家長心儀的學校，擔心自己的小朋友不夠外向精靈，又或是語文表達能力不足，而未能考入學校。林克忠校長則大派「定心丸」，說：「救恩接納學生的多樣性，不會用框框限制只收某一類型的學生。」他又指，不同性格的小朋友聚在一起、互相刺激，擦出創意的火花。「有些小朋友雖然內歛，其實是眼仔碌碌地觀察四周，也可以很有才華。所以我們不會偏向某一類的小朋友，正如社會一樣，每種性格的人也有，建立多元的社會。」林校長補充說。

面試一次過 50分鐘笑住走

林校長透露，該校的面試也是充滿歡樂，即使有小朋友來到陌生的環境而哭，老師也會給予寬容的空間給他們。而面試只需見一次，50分鐘的面試時間很輕鬆，學生幾乎也是笑着走。

（資料圖片） 面試分為2部分，首部分有6至8位小朋友，由2、3位老師和他們一起玩遊戲，當中涉及一些閱讀、合作、解難、基本的語文及數理知識，「基本就可以，對5歲多的人仔不會要求太多」，校長指也不需特別認字或串英文生字。 第二部分則由校長和副校長接見，他們會和小朋友聊聊天，也會玩一些創意解難的遊戲，「好多小朋友都笑到碌地」，然後就可以離開。 林校長表示，雖然學校不偏愛某一類型的學生，但由於學習上很多分組的活動，需要群體合作。因此，他們會在面試中特別留意小朋友的學習態度、與人相處、合作性和禮貌。

+ 8 + 7 + 6

救恩學校也很鼓勵學生向外跑。（資料圖片） Portfolio宜注重家庭生活 不少家長都會為小朋友製作精美的Portfolio，林校長也歡迎家長提交，以了解更多小朋友的背景和生活。「Portfolio並不計分，限8頁為上。除了幼稚園的成績表外，更希望家長分享更多小朋友的成長和家庭生活。相對於證書和獎項，更期望從中看到優質的family time。」他說。 坊間有很多聲稱提升小朋友表達能力的面試班，但林校長指在救恩的面試上並無用處，「因為在小組面試中、歡樂的氣氛下，小朋友都會顯露出真性情，所有之前的訓練都會拋諸腦後」。 在6年前也經歷女兒報學校之苦的林校長，明白家長們的緊張和難處，要小朋友在逾千人的報考者中脫穎而出，其實也需要點緣分。他說：「與其為小朋友報面試班，不如多花時間和小朋友共同成長，一齊到郊外遊玩、一齊認識世界，享受親子時光。」 救恩學校入學資訊： 報名日期：即日起至2019年7月2日 報名連結

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