【父親節】同仔女甜蜜過節　余文樂王祖藍再做爸爸　黎明曬囡畫作

昨日是父親節，不少藝人都在Instagram上分享和爸爸的照片，而一班星爸媽包括余文樂、陳展鵬、余文樂、岑麗香等亦有晒出和仔女的合照，而天王黎明則奉獻雙腳畀囡囡作畫布畫畫，仲分享囡囡傑作！

1.余文樂宣布再做老竇

余文樂趁著父親節宣布太太懷上第二胎！余文樂在父親節貼出一家三口的照片，並留言「這是我最好的父親節禮物~ 👨🏻＋👩🏻＋👦🏻＋👶🏻=❤️」，正式宣布再度榮升老竇！

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2. 王祖藍太太懷第二胎

王祖藍就在父親節貼出一段短片，短片中王祖藍問囡囡自己是誰，然後再指著李亞男問，囡囡答「媽媽」後，祖藍再指著李亞男的肚子問呢個係邊個？揭曉李亞男懷第二胎！連Bob林盛斌都搞笑留言「疫情果然令到好多人大肚😂😂恭喜 」

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3. 陳展鵬與女兒甜蜜對望

陳展鵬就貼出和囡囡小豬比啲合照，並幫小豬比加上「爸，我愛你」的句子。陳展鵬留言 「既然佢仲未知道今日係父親節🤣咁不如自娛一下。祝各位父親節快樂🎉」

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4. 黎明奉獻雙腳給囡囡畫畫

天王黎明亦有在父親節晒女，不過就沒有晒樣子，反而是一雙腳！原來黎明奉獻雙腳畀囡囡作畫布畫畫，黎明分享囡囡傑作，留言「今日的畫布本布和不被畫框束縛的自由創作👩🏻‍🎨父親節快樂🎉」

即睇其他星爸在父親節曬仔女溫馨合照 ：

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唐寧：

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張柏芝