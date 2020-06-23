陳凱琳生日晒大肚孕照　盤點2020年星媽超靚孕婦寫真

陳凱琳早前宣布再度懷孕，趁著今日(23/6)是她的29歲生日，陳凱琳貼出一係列穿著裸色泳衣的孕照，只見陳凱琳手腳依然纖瘦，配上巨肚，看似「就快生得」！今年有不少星媽相繼宣布懷孕，今次為大家盤點2020年星媽超靚大肚寫真，包括雨僑、吳若希、楊怡及應釆兒等！

1.陳凱琳

陳凱琳今年在「520」大日子宣布懷有第二胎，今日(23/6)是她的29歲生日，陳凱霖在Instagram貼出數張孕照，只見陳凱琳穿著裸色泳衣，手腳依然纖瘦，但肚子卻大得像「就快生得」。陳凱霖留言指「今個生日特別有意義，除咗好感恩有一個咁愛錫我嘅屋企，嚟緊我哋嘅家庭將會迎接呢位小生命～ 心情好緊張，好興奮，好期待！我唯一嘅生日願望就係希望自己，BB，同埋身邊咁多位嘅朋友都健健康康！God Bless ❤️」

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2.雨僑

雨僑今年情人節宣布懷孕，早前父親節貼出一張溫馨大肚照及老公羅力威學湊假B的相片，留言「P牌父親🚼Happy Father’s Day！嚴格嚟講，我哋P牌都未攞嘅😬不過我已經覺得你一定會合格！話說無請陪月無請姐姐嘅我哋，屋企人都好幫得手嘅。但係呢個父親好堅持親力親為，話到時照顧方面佢負責番晒😌好丫好丫，你唔係負責煮嘢俾我食就得㗎喇😊加油呀」，另外，雨僑亦曾貼出多張不同系列的大肚寫真照片。

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3. 陳山聰太太

陳山聰今年情人節宣布太太何麗萍(Apple)懷孕，快將臨盆的Apple今日在Insatgram分享多張大肚寫真，Appl欸留言「本來一直都無諗住影大肚相🤰🏻到最後決定都係影留返一個美好嘅回憶😀想不到由結婚至到就嚟生BB可以一年內完成非常之感謝上天🙏🏻非常感恩沿途身邊有很多有經驗的好朋友比好多意見及鼓勵我，令我在這個奇妙旅程入邊並不孤單亦不徬徨😊每一位好友都是說不要怕麻煩有問題即刻搵我實在令我暖在心頭🥰感謝每一位好友當然包括我老公Love you all」

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4.吳若希

吳若希早前宣布懷有第二胎，Jinny就貼出2張一家人的照片，照片中Jinny穿著長裙，女兒摸著她的肚子，一家三口即將變成一家四口。

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5.楊怡

楊怡4月尾誕下囡囡小珍珠，一家三口非常幸福。楊怡早前貼出大肚時候的照片，她表示「人説懷孕的女人最漂亮，我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧.......」

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6.應采兒

應采兒早前誕下二胎，她貼出懷孕期間的孕照，照片中大仔Jasper亦有出鏡，其中一系列更自由應采兒和大仔Jasper，另一系列則是一家三口。

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