【倪晨曦懷孕食素】豐富水果盤做早餐　營養師：過量可致妊娠糖尿

「媽媽唔易做」，懷孕期間擔心胎兒吸收營養不足，又怕暴漲長胖。其實懷孕期間只要保持均衡飲食，不但能令胎兒健康成長，減少患上妊娠糖尿、高血壓或胎兒過重的風險，亦可以有效控制體重增加，不怕生產後身材走樣！懷孕期間究竟應該怎樣吃？看看營養師給準媽媽的貼士吧！

女神倪晨曦早前在Instagram公布自己懷孕的喜訊，不少粉絲們除了恭喜她之外，亦非常關心她的膳食餐單。熱愛瑜伽又是素食主義者的倪晨曦一直保持完美身材，令人羨慕，她的健康生活態度也吸引不少粉絲追隨。

倪晨曦早前在Instagram公布自己懷孕的喜訊。（倪晨曦Instagram@misselvani）

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正所謂「一日之計在於晨」，倪晨曦非常重視每天的早餐，她不時在Instagram分享早餐照，份量非常豐富，令人驚嘆。從她多次分享的早餐照中，不難發現她每天都吃豐富的水果，另外還會吃雞蛋和穀物，如三文治等。同時，她亦提及自己在懷孕期間堅持吃素，難道這就是她保持美好身段的秘訣？

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懷孕期間，想胎兒可以充足地吸收營養，自己又可以控制好體重？注意三餐的均衡飲食，更能減少患上妊娠糖尿、高血壓或胎兒過重的風險。「家營營養中心」營養師吳耀芬指懷孕期間初中後期所需的營養需求各有不同，保持均衡飲食是大原則，建議孕婦每日應攝取3-5份五穀類食物、5-7份蛋白質食物、2份水果和4份蔬菜。同時，建議孕婦多用天然食物及調味料煮食，避免油膩或油炸食物。高脂高糖的零食如蛋糕、餅乾、薯片等應以淺嚐為主，盡量少食。

素食主義者在懷孕期間亦可以保持素食，不過就要注意部分素食容易缺乏的營養素，包括蛋白質、鈣質、鐵質、維他命B12等多種母體及寶寶的攝取需求。如擔心胎兒的發育，在孕期轉成「蛋奶素」也較容易確保營養的攝取。有見倪晨曦在早餐中進食豐富的水果，營養師吳耀芬就提醒孕婦要注意水果的份量不宜過多，建議每天共２至４份水果，每份約１個拳頭大小，過量進食可能令血糖不穩，引發妊娠糖尿或肥胖問題。

▼▼▼▼▼▼按下圖看懷孕控制體重貼士▼▼▼▼▼▼

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▼▼▼▼▼▼按下圖看懷孕吃水果要注意什麼？▼▼▼▼▼▼

▼▼▼▼▼▼按下圖看懷孕吃素的迷思▼▼▼▼▼▼

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