【英國升學】英國選校不只睇成績排名　專家介紹4間熱門學校

英國有過百間私立寄宿學校,很多家長都想為子女挑選最合適的學校給子女。兒子在英國留學的森美則坦言,他選校的條件是學校的成績好。其實英國也有專注運動和音樂發展的學校,適合想有不同發展的學生。

香港教育資訊網的升學顧問Joan表示,英國的學校眾多,不過本地家長仍多以學校的成績排名作為選校的準則,希望子女能入讀成績好的學校,繼而考入名牌大學。

成績之選:Concord College

這亦是森美兒子憑優良的會考成績,成功轉入的學校。協和學院以公開試成績好而聞名,高考有97%學生奪得B至A*的成績。亦因此,很多家長希望子女能入讀,入學的競爭非常激烈,對入學試的要求也相當高。

而該校的學術氣氛非常濃厚,高年級學生在每個星期六也需要測驗,評估學生的進度。而且,學生在mid term假期中可留校溫習,不需額外尋找寄宿學校或回港,可以用盡時間溫習。

平靚正之選:Ipswich School

學校位於英國東部Suffolk的郊外,公開試成績也相當不俗,有7成以上學生獲得B至A*的成績。而且提供的科目也較多,中學亦能接觸心理學、哲學和戲劇,另外會為國際學生開設英語班,助學生克服言語困難。

不過最吸引的地方是學校的學費較相宜,普遍學校收取約1.5萬英磅一學期,該校則僅逾1萬英磅一學期。但是其缺點是宿位很少,每年都很快爆滿。

運動學校:Plymouth College

香港學校主要以成績為主,不少想在術科上發展的學生也會到海外尋求發展的機會。而Plymouth College以游泳聞名,校友包括跳水王子Tom Daley和奧運金牌泳手Ruta Meilutyte。為了培育優秀的游泳運動員,更與Plymouth Leander提供上佳游泳計劃,讓才華洋溢的學生得到更多機會。

此外,該校亦致力培育醫科學生,提供醫科先導課程。Joan提醒,如想以游泳成就報考,在本地學界成就亦需相當理想。

音樂學校:Wells Cathedral School

本地學生不乏對音樂有興趣,但假若想把音樂表演當成事業,本地的培育和機會難免不足。Wells Cathedral School是英國4所特選音樂寄宿學校之一,畢業生大多以考入知名音樂學院而努力,例如三一拉邦音樂及舞蹈學院(Trinity Laban)、皇家音樂學院(Royal College of Music)、伯明翰音樂學院(Royal Birmingham Conservatoire)和皇家威爾斯音樂戲劇學院(Royal Welsh College of Music and Drama)。

學校音樂氣氛濃厚,每星期都會舉辦音樂會讓學生一展所長。而音樂的培訓也應有盡有,包括銅管樂、敲擊樂、弦樂、木管樂、電子琴、作曲、唱詩班、聲樂等等。學校的合唱團達世界級水平,每年學生均有不少機會參與大大小小的演出。