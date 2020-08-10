【英國升學】英國選校不只睇成績排名　專家介紹4間熱門學校

英國有過百間私立寄宿學校，很多家長都想為子女挑選最合適的學校給子女。兒子在英國留學的森美則坦言，他選校的條件是學校的成績好。其實英國也有專注運動和音樂發展的學校，適合想有不同發展的學生。 攝錄：呂榮棟、劉曉朗 剪接：呂榮棟 旁白：潘諾兒

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香港教育資訊網的升學顧問Joan表示，英國的學校眾多，不過本地家長仍多以學校的成績排名作為選校的準則，希望子女能入讀成績好的學校，繼而考入名牌大學。

成績之選：Concord College

這亦是森美兒子憑優良的會考成績，成功轉入的學校。協和學院以公開試成績好而聞名，高考有97%學生奪得B至A*的成績。亦因此，很多家長希望子女能入讀，入學的競爭非常激烈，對入學試的要求也相當高。

而該校的學術氣氛非常濃厚，高年級學生在每個星期六也需要測驗，評估學生的進度。而且，學生在mid term假期中可留校溫習，不需額外尋找寄宿學校或回港，可以用盡時間溫習。

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平靚正之選：Ipswich School

學校位於英國東部Suffolk的郊外，公開試成績也相當不俗，有7成以上學生獲得B至A*的成績。而且提供的科目也較多，中學亦能接觸心理學、哲學和戲劇，另外會為國際學生開設英語班，助學生克服言語困難。

不過最吸引的地方是學校的學費較相宜，普遍學校收取約1.5萬英磅一學期，該校則僅逾1萬英磅一學期。但是其缺點是宿位很少，每年都很快爆滿。

運動學校：Plymouth College

香港學校主要以成績為主，不少想在術科上發展的學生也會到海外尋求發展的機會。而Plymouth College以游泳聞名，校友包括跳水王子Tom Daley和奧運金牌泳手Ruta Meilutyte。為了培育優秀的游泳運動員，更與Plymouth Leander提供上佳游泳計劃，讓才華洋溢的學生得到更多機會。

此外，該校亦致力培育醫科學生，提供醫科先導課程。Joan提醒，如想以游泳成就報考，在本地學界成就亦需相當理想。

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音樂學校：Wells Cathedral School

本地學生不乏對音樂有興趣，但假若想把音樂表演當成事業，本地的培育和機會難免不足。Wells Cathedral School是英國4所特選音樂寄宿學校之一，畢業生大多以考入知名音樂學院而努力，例如三一拉邦音樂及舞蹈學院（Trinity Laban）、皇家音樂學院（Royal College of Music）、伯明翰音樂學院（Royal Birmingham Conservatoire）和皇家威爾斯音樂戲劇學院（Royal Welsh College of Music and Drama）。

學校音樂氣氛濃厚，每星期都會舉辦音樂會讓學生一展所長。而音樂的培訓也應有盡有，包括銅管樂、敲擊樂、弦樂、木管樂、電子琴、作曲、唱詩班、聲樂等等。學校的合唱團達世界級水平，每年學生均有不少機會參與大大小小的演出。