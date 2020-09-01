【開學】新校長不一樣的網上開學禮　做主角拍微電影勉勵學生

今個學年，由於疫情影響，無論老師還是學生都近來了一個不一樣的開學日。學校內沒有同學喧嘩嬉戲的笑聲，只剩下鏡頭與空蕩蕩的班房，不過即使環境如何轉變，學校都希望在「疫境」中為同學帶來正能量，更有小學校長親自下場，拍攝開學微電影，勉勵同學只要有心學習，就一定會有收獲。 拍攝、剪接：羅子揚 攝影：高仲明

校長扮「學神」 「半杯水」心態看網上學開禮

亞斯理衛理小學校長鄭家明，是該校新上任的校長，首次做校長的他隨即要舉辦人生第一次網上開學禮，他直言自己讀書到現在出來工作也未曾試過。為了助同學適應，開學第一個星期都是以生命教育為主，並不會正式授課，而學開日亦特別準備了兩個節目，包括一套微電影首播以及校長分享繪本故事。

為了傳遞正面信息，校長與一眾教職員，二次創作周星馳主演的經典電影「食神」變「學神」，校長更親自擔任主角，以幽默的方式去帶出「只要有心，人人都可以是學神」的信息。隨後亦直播分享了一個簡短的繪本故事，讓同學明白凡事也有兩個角度，疫情下停課當然是壞消息，但好消息卻是科技的進步，令大家的課堂未至於停滯不前。

小六最後一年卻「網上學開」 網上教學有時似對空氣說話

洪老師是亞斯理衛理小學六年級其中一班的班主任，今年史無前例的網上學開禮令她十分感觸，對於小六同學來說，將會是小學階段最後的開學禮，往好處去看，他們經歷了最不一樣的開學禮，希望同學能留下美好回憶。

亞斯理衛理小學洪老師

經歷大半年的網上教學，洪老師亦由不習慣變成熟能生巧，但始終隔着螢幕感受不到學生最真實的反應，有時甚至因為無「熄同學咪」聽到一些尷尬的對話，例如家長責備同學「做乜又睇電腦」，自己也會讓學生邀請家長了解，其實是在上課。

小五呈分試補考在即

由於學校早前附近有確診個案，令小五呈分試取消，洪老師直言：「早前教育局是希望十月中旬左右呈交分數，如果真的按這個時間去處理，考慮加上改卷的時間，其實復課便差不多要開考。」預計校方會在近日內公布呈分試補考事宜。

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